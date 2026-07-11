Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Gobierno ruso admite "déficit" de combustible y "colas" en las gasolineras

El vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak, reconoció este viernes la existencia de déficit de combustible y colas en las gasolineras, algo que anteriormente las autoridades atribuyeron no a los ataques ucranianos, sino a un incremento de la demanda provocado por el pánico de los consumidores.

"Debemos reconocer que hay problemas y existe un déficit, por lo cual observamos colas. A veces las gasolineras no funcionan establemente. El déficit se debe a razones comprensibles, debido a que las refinerías dejan de funcionar parcialmente por los ataques de drones" ucranianos, declaró a la prensa rusa, citado por la agencia de noticias TASS.