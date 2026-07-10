Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muertos incendio AlmeríaNúmeros rojos CunqueiroConciertos chiringuitos VigoBorja IglesiasOfensiva bajas laborales Xunta
instagramlinkedin

Tareas de rescate

Suben a 41 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela

La cifra de desaparecidos sigue en 138, según han informado este jueves fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores

Impactantes imágenes aéreas de edificios destrozados tras los terremotos en Venezuela

Impactantes imágenes aéreas de edificios destrozados tras los terremotos en Venezuela

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El número de españoles muertos por el doble terremoto de Venezuela se ha elevado a 41, mientras que se mantienen en 138 los desaparecidos y 11 los localizados bajo los escombros, que centran los esfuerzos de los equipos de rescate.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado este viernes el fallecimiento de un nuevo ciudadano español en el doble terremoto de Venezuela.

Noticias relacionadas y más

Albares ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos y ha afirmado que la situación es terrible y la cifra de españoles sigue aumentando. Ha recordado que el equipo de campaña está completamente desplegado y que el hospital está atendiendo a una medida de 200 personas diariamente.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El afloramiento de aguas profundas por el viento de nordés «congela» a los bañistas de las playas de la ría de Vigo
  2. Portugal da luz verde a la acuicultura del futuro con su primera macrogranja de peces en alta mar
  3. Muere una mujer de 60 años tras caer en un pozo y electrocutarse en Vigo
  4. Adiós a los conciertos de verano en los chiringuitos de Vigo
  5. Travesía de Vigo recupera la normalidad después de que un tráiler bloquease la rotonda con Buenos Aires
  6. Cangas comienza a instalar vallas en las carreteras en el entorno de las playas para impedir aparcar
  7. Isabel y Adolfo, de Venezuela a Ourense con sus tres hijos para reabrir un puesto en la plaza de abastos: la inmigración que rescata el comercio en Ourense
  8. Nigrán concede licencia para un nuevo ‘glamping’ para 215 personas

¿Es que somos idiotas?

¿Es que somos idiotas?

Los mejores momentos de la Gala Premios Empresa del Año La Opinión de Zamora

Los mejores momentos de la Gala Premios Empresa del Año La Opinión de Zamora

DAZN emite todo el Mundial 2026: así puedes disfrutar de los 104 partidos totalmente gratis

DAZN emite todo el Mundial 2026: así puedes disfrutar de los 104 partidos totalmente gratis

La CIG alerta de «saturación» en el PAC unificado de Cangas y Moaña y lo atribuye a que no se sustituyen las vacaciones en los centros de salud

La CIG alerta de «saturación» en el PAC unificado de Cangas y Moaña y lo atribuye a que no se sustituyen las vacaciones en los centros de salud

Nintendo prepara un nuevo modelo de Switch 2 en Europa mientras despide a la primera Switch

Nintendo prepara un nuevo modelo de Switch 2 en Europa mientras despide a la primera Switch

El Festival PortAmérica arranca por todo lo alto

Es oficial: si plantas un árbol demasiado cerca de la finca del vecino, podrá exigir que lo retires

Es oficial: si plantas un árbol demasiado cerca de la finca del vecino, podrá exigir que lo retires

Primicia mundial: robots humanoides teleoperados realizan una cirugía en vivo

Primicia mundial: robots humanoides teleoperados realizan una cirugía en vivo
Tracking Pixel Contents