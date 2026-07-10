Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

EEUU ha bombardeado de nuevo Irán en las últimas horas, tras el anuncio de ruptura de la tregua por parte de Donald Trump, y Teherán ha respondido lanzando ataques contra bases estadounidenses en los países vecinos.

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Fuente: El Periódico

La retirada gradual de Israel en zonas del Líbano empezará en los próximos días La retirada gradual de las tropas israelíes en las llamadas "zonas piloto" del Líbano comenzará en los próximos días, declaró este jueves el Gobierno de Estados Unidos, mediador entre ambos países. Según un alto cargo de la Administración estadounidense, que habló con la prensa bajo condición de anonimato, ya ha comenzado la fase de implementación del acuerdo marco del alto el fuego entre Israel y el Líbano firmado el pasado 26 de junio en Washington.

Fuerzas israelíes matan a dos gazatíes más y se elevan a cinco los muertos de este jueves El Ejército israelí mató la tarde de este jueves a otras dos personas en la Franja de Gaza, según fuentes hospitalarias y gubernamentales, lo que eleva a cinco los fallecidos durante esta jornada en el enclave palestino. En el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja, un ataque aéreo israelí mató a Osama Walid Muhareb, según el Ministerio del Interior y Seguridad Nacional de Gaza, dependiente de Hamás.

Merz habla con Netanyahu y le insiste en que no debe haber anexión parcial en Cisjordania El canciller alemán, Friedrich Merz, mantuvo este jueves una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre la situación en Oriente Medio y le subrayó que no debe de haber una "anexión parcial en Cisjordania". "Ambos hablaron en especial de la situación en el Líbano y en los territorios palestinos. El canciller enfatizó que no debe haber pasos hacia una de facto anexión parcial de Cisjordania", explicó en un comunicado el portavoz del jefe del Ejecutivo alemán, Stefan Kornelius.

Países del golfo Pérsico piden a la ONU que adopte una postura "firme" ante Irán Los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) hicieron este jueves un llamamiento a la comunidad internacional, en especial al Consejo de Seguridad de la ONU, para que adopte una postura "firme" ante los ataques de Irán contra algunos de las naciones de esta región y contra buques en el estrecho de Ormuz. Los países del CCG -Arabia Saudí, Omán, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Catar- pidieron que condenen estos ataques, cumplan con sus responsabilidades y adopten "una postura firme para garantizar el tránsito seguro por las vías marítimas internacionales".

Netanyahu dice que "la guerra aún no ha terminado El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este jueves que la guerra contra Irán "aún no ha terminado" y reiteró que el Ejército israelí, y sobre todo su fuerza aérea, está preparada para cualquier escenario. "El eje iraní es más débil que nunca, mientras que Israel es más fuerte que nunca. Juntos, no solo cambiamos a los pueblos de Oriente Medio, sino que, sobre todo, nos cambiamos a nosotros mismos. Nos atrevimos a atacar. Demostramos que el brazo largo de la Fuerza Aérea llega a todas partes, desde Yemen hasta Irán", comenzó Netanyahu.

Más de 10 millones de personas participaron en el cortejo fúnebre de Jameneí en Irak Más de 10 millones de personas participaron ayer, miércoles, en el cortejo fúnebre del que fue el líder supremo de Irán Alí Jameneí en las provincias iraquíes de Nayaf y Karbala, antes de que su féretro fuera trasladado de vuelta a Irán. Según un comunicado de la oficina del primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, estas cifras de asistencia corresponden a "estadísticas preliminares".

Líbano mantiene tensa calma mientras la escalada regional pone a prueba el alto el fuego El Líbano vive este jueves una jornada de aparente calma tensa pese a la nueva escalada de violencia en Oriente Próximo, marcada por ataques iraníes contra varios países árabes con presencia militar estadounidense, mientras en el sur libanés continúan puntuales operaciones israelíes y Beirut insiste en afianzar el alto el fuego. La Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa informó en esta jornada de que el Ejército israelí hizo explotar varias viviendas en las localidades fronterizas de Haddatha y Houla, además de llevar a cabo una serie de bombardeos contra Khiam, en el sur del país, donde Israel mantiene presencia militar en varios puntos.

Comienzan los funerales de Alí Jameneí en Mashad, donde serán enterrado Cientos de miles de personas participan este jueves en la procesión funeraria del asesinado líder supremo de Irán Alí Jameneí en la ciudad de Mashad, donde será enterrado tras una semana de multitudinarios funerales en cinco ciudades iraníes e iraquíes. Las calles de la segunda ciudad de Irán estaban atestadas de personas que acompañaban el féretro del religioso que dirigió la República Islámica durante 36 años y fue asesinado por Estados Unidos e Israel el primer día de la guerra, el 28 de febrero.

Un muerto en Gaza en un ataque con dron israelí contra un coche en el norte de la Franja Un ataque con dron israelí contra un vehículo en el norte de la Franja de Gaza causó este jueves un muerto y tres heridos, que se suman a otros dos fallecidos en un ataque anterior perpetrado en el sur. Según informaron fuentes hospitalarias gazatíes, el ataque se produjo en el barrio Al Rimal de la ciudad de Gaza y el fallecido responde al nombre de Mohamed Mahmud Al Fayumi.