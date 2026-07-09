Irán entierra al ayatolá Jameneí tras una semana de funerales multitudinarios y entre gritos de "muerte a Trump"

Vestidos de negro, ondeando banderas rojas con mensajes de venganza y siguiendo un camión con la tapa abierta, cientos de miles de iraníes se han reunido este jueves —como también durante la última semana— para dar el último adiós al anterior líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, asesinado el pasado 28 de febrero al inicio de la guerra contra EEUU e Israel.

El camión, que ha transitado por las calles de la ciudad de Mashhad, lugar natal de Jameneí, iba cargado con varios féretros: el del anterior ayatolá, además del de su hija, una nuera y un nieto. Todos ellos murieron en el mismo bombardeo, en el que resultó gravemente herido el hijo mayor de Jameneí, Mojtabá, ahora nuevo líder supremo iraní.

Ni está ni se le espera. Mojtabá aún no ha aparecido en público debido a la gravedad de sus lesiones, y tan solo se comunica a través de mensajes por escrito, protegiéndose también de un posible intento de asesinato israelí.

"¡Lo juramos por la sangre de nuestro líder supremo! ¡Trump, te mataremos!", han gritado los asistentes al entierro de Jameneí, que lideró Irán durante los últimos 37 años. Entre el público, cientos de banderas iraníes y carteles con el mensaje en persa 'Matad a Trump'.

A este tipo de mensajes se refirió el propio presidente estadounidense, Donald Trump, en su rueda de prensa de despedida de la cumbre de la OTAN, celebrada este martes y miércoles en Ankara, Turquía. En sus declaraciones, el multimillonario llegó a catalogar al Gobierno iraní de "basura y escoria sangrienta". "Soy el numero uno en muchas listas. Y también lo soy en su lista de asesinatos. Mi trabajo es peligroso, lo sé. Pero no me importa, porque estoy haciendo mi trabajo y espero estar haciéndolo mejor que nadie lo ha hecho nunca", aseguró Trump desde la capital turca, donde también aseguró que el alto el fuego con Irán "está muerto", aunque las negociaciones en principio sigan.

Féretro de Alí Jameneí rodeado de simpatizantes, este jueves en Mashad, su ciudad natal. / ATTA KENARE / AFP

Nada está claro, sin embargo. Los equipos técnicos de ambos países debían volver a reunirse este fin de semana, probablemente en Doha, Qatar. Pero los renovados bombardeos de los últimos días —Irán ha atacado este jueves a Qatar, Kuwait, Bahréin y Jordania— ponen las conversaciones en una posición casi imposible.

"¡Muerte a América!"

Ante el calor —la procesión ha empezado tras el rezo del mediodía—, las autoridades iraníes han puesto cañones de agua que han regado a la multitud constantemente. También habían unas enormes medidas de seguridad, ante el miedo de posibles ataques por parte de Estados Unidos.

El cuerpo de Jameneí voló este miércoles desde el sur Irak, donde también fue velado, a Irán escoltado por un caza del Ejército persa. Trump ha asegurado en decenas de ocasiones haber destruido toda la flota naval y aérea de la República Islámica.

"Dada la baja moral de Trump y los sionistas [Israel], las negociaciones tan solo sirven para darles lo que ellos buscan. Creo que las conversaciones son fútiles, ya que nunca respetan sus promesas", ha asegurado a la agencia Reuters una manifestante de Mashhad.

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Este sentimiento es compartido por el propio presidente estadounidense, que este miércoles acusó al liderazgo iraní de ser "mentiroso y tramposo". "Si fuese por mí ya no hablaría más con ellos. Es una pérdida de tiempo. Están locos. Absolutamente locos", dijo Trump.