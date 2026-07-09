Cámara alta estadounidense
Un candidato demócrata acusado de violación renuncia a la carrera clave por el Senado en EEUU
Graham Platner ha sido acusado de violación por una mujer de 41 años de Maine
Agencias
El candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, Graham Platner, puso fin a su campaña el miércoles después de que una acusación de violación en su contra amenazara con arruinar una de las mejores oportunidades de su partido para arrebatar un escaño a los republicanos.
"Estamos suspendiendo las operaciones de campaña", dijo Platner en un vídeo publicado en X para añadir: "Esto es increíblemente difícil, porque sé que algunos pensarán que es una admisión de culpa, y definitivamente no lo es. No lo hacemos por las acusaciones, lo hacemos por las estructuras que nos están quitando quienes ostentan el poder".
Según la ley de Maine, los demócratas pueden sustituir a Platner en la boleta electoral porque renunció antes de la fecha límite del 13 de julio. El partido estatal tiene hasta el 27 de julio para elegir a un nuevo candidato. Esta situación surge después de que el medio 'Politico' informara el lunes de que Jenny Racicot, una residente de Maine de 41 años que anteriormente había tenido una relación con Platner, lo acusó de obligarla a tener relaciones sexuales a finales de 2021 a pesar de sus repetidas objeciones.
Sin el apoyo de los suyos
Sin embargo, su campaña perdió rápidamente el apoyo de todo el Partido Demócrata, desde la clase política de Washington hasta los legisladores progresistas y activistas que anteriormente lo habían defendido.
El colapso de su campaña supone un giro dramático para un candidato que, hace apenas unas semanas, era aclamado por sus seguidores como la prueba de que un mensaje contundente contra el sistema establecido podía calar entre los votantes cansados de la política cautelosa de los demócratas.
Platner, un veterano de los Marines, ostricultor y recién llegado a la política, ganó las primarias demócratas del mes pasado en el estado nororiental de Maine.
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