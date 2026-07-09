Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

EEUU ha bombardeado de nuevo Irán en las últimas horas, tras el anuncio de ruptura de la tregua por parte de Donald Trump, y Teherán ha respondido lanzando ataques contra bases estadounidenses en los países vecinos.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Francia acusa a Irán de violar sus compromisos El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, acusó este jueves a Irán de haber incumplido los compromisos asumidos con Estados Unidos al atacar buques en aguas omaníes y afirmó que esa actuación está en el origen de la nueva escalada militar entre ambos países. "Es Irán quien, al atacar buques que navegaban en aguas omaníes, violó sus propios compromisos y el derecho internacional", declaró en una entrevista con el canal TF1, en referencia al acuerdo alcanzado el mes pasado entre Washington y Teherán, y que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó en el Palacio de Versalles.

14 muertos en los ataques de EEUU Al menos 14 personas han muerto y otras 78 han resultado heridas en los ataques de Estados Unidos en los últimos dos días contra Irán, informaron las autoridades sanitarias del país persa. “Mientras el alto el fuego estaba en vigor, Estados Unidos lanzó ataques contra cinco provincias de Irán los días 8 y 9 de julio de 2026; ataques que, hasta la fecha, han causado 14 muertos y 78 heridos”, informó en X el portavoz Ministerio de Salud, Hosein Kermanpour.

Israel permanecerá en el sur del Líbano El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró este jueves que su país "no necesita permiso" para mantener la presencia de sus tropas en el sur de Líbano y afirmó que el Ejército permanecerá en la zona mientras Hizbulá no se desarme. "No solicitamos permiso a nadie para entrar en el Líbano, ni lo necesitamos para permanecer en él", afirmó Katz en un comunicado publicado por su oficina en el marco de la creciente tensión regional.

Tres muertos en Irán Autoridades iraníes informaron de que tres personas murieron en la madrugada de este jueves en el oeste de Irán a causa de los últimos ataques estadounidenses, en una nueva escalada de la tensión un día después de que Washington diera por terminada la tregua con Teherán. "Tras el ataque perpetrado esta mañana por el régimen sionista-estadounidense en un punto cercano a (la ciudad de) Ahvaz, tres personas murieron y varias resultaron heridas", dijo a la agencia estatal IRNA Valiollah Hayati, subdirector de seguridad y aplicación de la ley de la gobernación de Juzestán, una provincia en el suroeste del país.

Trump amenaza con una respuesta "mucho peor" si Irán vuelve a atacar barcos en Ormuz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que los nuevos ataques estadounidenses contra Irán fueron una represalia por el bombardeo iraní de embarcaciones ocurrido el martes y advirtió que, si se repiten esas acciones, la respuesta de Washington será "mucho peor". "Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer por parte de Irán. ¡Si vuelve a ocurrir, será mucho peor!", escribió Trump en su red social Truth Social.

Líder de Hizbulá dice que Irán es quien les ha dado la "fuerza, el apoyo y la dignidad" El secretario general de Hizbulá, Naim Qassem, aseguró este miércoles que se mantendrá del lado del pueblo de Irán, que es quien les ha dado la "fuerza, el apoyo y la dignidad", y no de parte de Estados Unidos, que es quien les humilla.

El nuevo jefe de la Liga Árabe dice que Israel le ha impedido visitar Cisjordania El nuevo secretario general de la Liga Árabe, Nabil Fahmy, denunció este miércoles que Israel impidió su viaje de hoy a Cisjordania ocupada, donde tenía previsto realizar su primera visita al extranjero desde que asumió el cargo hace una semana para reunirse con el presidente palestino, Mahmud Abás, en Ramala. "Las autoridades palestinas han informado a la Secretaría General del rechazo de las autoridades de ocupación israelíes a la visita que el secretario general de la Liga, Nabil Fahmy, tenía previsto realizar hoy a los territorios palestinos ocupados para expresar su apoyo a la firmeza del pueblo palestino y reunirse con el presidente palestino", indicó su oficina de prensa en un comunicado.

Pakistán urge a EEUU e Irán a cumplir sus compromisos y advierte contra una reescalada El Gobierno de Pakistán instó este miércoles a EE.UU. e Irán a cumplir los compromisos del Memorando de Entendimiento de Islamabad, después de que el presidente Donald Trump diera por acabado el alto el fuego. "Pakistán insta a todas las partes a mantener sus respectivos compromisos en virtud del Memorando de Entendimiento (MdE) de Islamabad, que sigue siendo una base duradera para el entendimiento, el respeto mutuo y la prosperidad compartida para la región y más allá", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní.

Guterres urge a EEUU e Irán a volver a negociar tras dar Trump por terminado alto el fuego El secretario general de la ONU, António Guterres, urgió este miércoles a Estados Unidos e Irán a volver a las negociaciones para lograr un acuerdo de paz después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminado el alto el fuego entre ambos países. Guterres instó a Washington y Teherán a reanudar "urgentemente" las negociaciones y a resolver las cuestiones pendientes por la vía diplomática y no por medio de agresiones tras los últimos ataques cruzados registrados en la región, según explicó su portavoz, Stéphane Dujarric.