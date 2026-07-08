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Cumbre de la OTAN

Trump dice que España es una "causa perdida" y pide cortar el comercio bilateral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / EP

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EFE

Ankara

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este miércoles que España es "una causa perdida" y ha pedido cortar "todo el comercio" con el país, "incluidas las visitas", durante una comparecencia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el marco de la cumbre que se celebra en Ankara

Fuente: El Periódico

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