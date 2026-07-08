Sánchez responde a las amenazas de Trump contra España en la OTAN: "He hablado con él de fútbol. No hay ninguna tirantez"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha quitado hierro a la bravata del estadounidense Donald Trump, que ha ordenado cortar todo comercio con España porque lo considera un país "hostil" y de "mala gente" que no cumple con el objetivo de gasto en la OTAN.

En una rueda de prensa desde Ankara (Turquía), donde se ha celebrado la cumbre de la Alianza Atlántica, Sánchez ha informado de que incluso ha hablado con Trump tras sus ataques: "He tenido una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol. No ha habido ninguna tirantez, al contrario, todo ha sido amabilidad, y ha sido después de la rueda de prensa del presidente".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar con virulencia contra España durante la cumbre por, presuntamente, no estar cumpliendo con sus obligaciones para con la Alianza. Ha ordenado a Scott Bessent, su secretario del Tesoro, que corte toda la relación comercial con España "inmediatamente", "incluyendo las visitas". "Volverán corriendo", ha añadido. "Por favor, por favor, queremos hacer negocios con vosotros". "Son mala gente" y "hostiles", ha concluido.

"Nos lo tomamos con calma y con paciencia. Cuando uno se aleja un poco de ese tipo de declaraciones, lop que vemos son unas relaciones en lo social, cultural, económico y político muy muy positivas", ha afirmado el presidente Sánchez.

"Relaciones entre empresas, no Estados"

Sánchez también ha subrayado que las relaciones comerciales "se tejen entre empresas, no entre Estados". Y que, en todo caso, "la política comercial es comunitaria, y en ese sentido ya han salido las autoridades europeas recordándolo".

Además, ha recordado que, España sufre un déficit comercial con Estados Unidos: vendemos unos 16.000 millones de euros anuales y adquirimos más de 32.000.

"España trabaja por tener las mejores relaciones con todos los países aliados, y eso trasciende a la orientación ideológica de las administraciones de EE UU o de España", ha concluido Sánchez, que ha aprovechado para felicitar a los estadounidenses por los 250 aniversarios de la creación de Estados Unidos.

Palabras literales de Trump contra España en la cumbre de la OTAN TRUMP: [...] Y no estoy contento con la OTAN por el hecho de que no quisieran ayudarnos con el principal Estado patrocinador del terrorismo, que es Irán. No estuvieron dispuestos a ayudarnos (...) Hablé con Alemania, hablé con Francia, hablé con el Reino Unido, hablé con Italia, hablé con... No hablé con España. España es una causa perdida. Ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España, por cierto. Me gustaría que lo cortaran. España es un socio terrible en la OTAN, y no participa, no paga. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas. De acuerdo, no queremos tener nada que ver con ellos. Ya verán cómo vienen corriendo de vuelta. Oh, vendrá corriendo de vuelta. Tratan fatal a este hombre [Rutte], y este hombre también es un buen hombre. Un gran hombre. Tienen suerte de tenerlo. Pero España no acepta nada, y ustedes no deberían cargar con ellos. Quiero decir, en cierto modo cargan automáticamente con ellos porque están protegiendo una zona, así que ellos están ahí. Así que probablemente piensen que tienen que protegernos, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que comerciar con ellos. No quiero hacer más negocios comerciales con ellos, ¿de acuerdo? Háganlo inmediatamente. Ni siquiera hablen con ellos. Son un caso perdido. Mala gente, porque, ya saben, tienen a todos los demás yendo, pagando y trabajando. Y España, en particular España -hay un par de países más, pero en particular España-, son abiertos al respecto, son hostiles al respecto, y veremos hasta qué punto son hostiles. [...]

España cumple con la OTAN

El presidente ha destacado que la propia Alianza Atlántica ha considerado que España ha cumplido con sus compromisos en capacidades militares para 2026. Ha destacado que hay 3.000 militares desplegados en misiones OTAN por principios "por los que merece la pena luchar". Ha destacado que España es el tercer país con más efectivos desplegados en el flanco este de la OTAN.

"Quiero anunciar que nos vamos a sumar a la misión de las fuerzas terrestres avanzadas en Finlandia puesto en marcha por la OTAN para protegerla", ha anunciado el jefe del Ejecutivo.

Foto de familia durante la Cumbre de la OTAN 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. / GEORGI LICOVSKI / EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió el año pasado en la cumbre de La Haya de que no iba a buscar alcanzar el 5% del PIB en gasto en defensa y seguridad antes de 2035, porque eso supondría recortes sociales o aumento de deuda, pero España sí ha incrementado drásticamente su gasto militar, que ya supera el 2,1% del PIB y los 35.000 millones de euros. El gasto era de cerca de 11.000 millones hace ocho años. Solo en el último mes, el Gobierno ha inyectado 8.450 millones más de gasto en defensa durante el mes previo a la cumbre de la OTAN.

"Hemos consolidado el gasto del 2% del PIB", ha subrayado el presidente. Ha recordado que cuando se formó el "gobierno progresista, el gasto era del 0,9%.

Industria militar española

Sobre el ámbito de la industria de defensa, España ha acordado "avanzar en el fortalecimiento de nuestra base industrial y las comrpas conjuntas", así como "invertir más y mejor" en investigación y desarrollo. "España puede aportar mucho en ese sentido, porque tenemos empresas punteras". A Ankara han viajado representantes de las empresas de defensa Escribano M&E, GMV, Hisdesat, Indra, Instalaza y Navantia.

El tercer pilar de los compromisos de España en la OTAN, junto al aumento de capacidades y el apoyo a la industria militar, es el apoyo a Ucrania, según el presidente. "Somos el quinto país de la UE que más soldados ucranianos ha formado", ha recordado, así como el fondo europeo de 90.000 millones de euros aprobado por Bruselas para apoyar al país invadido por Rusia.