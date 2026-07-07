EE. UU. lanza "fuertes" ataques contra Irán en respuesta a las "agresiones" contra buques en el estrecho de Ormuz

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado este martes el lanzamiento de "fuertes" ataques contra Irán en respuesta a las "agresiones" iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en un nuevo aumento de las tensiones en torno a la estratégica vía marítima.

"Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han comenzado a lanzar una serie de fuertes ataques contra Irán para imponer un alto coste por atacar y poner en peligro a buques comerciales tripulados por civiles inocentes en una vía marítima internacional", ha informado el Ejército estadounidense en un mensaje difundido en redes sociales.

En el mismo señala que estas acciones son "una respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz". "La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y constituyó una clara violación del alto el fuego", ha añadido el CENTCOM.

La tensión ha llegado a un nuevo punto este martes con el ataque contra el buque qatarí 'Al Rekayyat' mientras transitaba cerca del estrecho de Ormuz. Doha ha atribuido este incidente a Irán, señalando que constituye un "ataque inaceptable contra la seguridad de la navegación marítima internacional, la seguridad del suministro energético mundial y una grave y manifiesta violación del Derecho Internacional".

Catar y Arabia Saudí señalan a Teherán

Según las autoridades estadounidenses, Irán atacó en las últimas horas a tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, entre ellas un buque gasero de bandera catarí y un petrolero saudí, en incidentes que provocaron daños materiales pero no dejaron víctimas entre las tripulaciones.

Catar y Arabia Saudí responsabilizaron a Teherán por los ataques y denunciaron que ponen en riesgo la seguridad de la navegación internacional y el suministro energético.

La escalada llevó a Washington a retirar el alivio temporal concedido a Irán como parte del marco de entendimiento alcanzado en junio, que había permitido determinadas operaciones relacionadas con el petróleo iraní.

Fuente: El Periódico