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Terremoto en Venezuela, en directo | Suben a 2.954 los fallecidos y a 16.592 los heridos por los terremotos en Venezuela
Se elevan a 34 los españoles fallecidos
O. González / J. L. Escudero
Al menos 2.645 personas han muerto en Venezuela por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.
Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.
Fuente: El Periódico
González reprocha al Gobierno las "consecuencias" del terremoto porque "dieron prioridad a otras cosas"
El excandidato presidencial opositor venezolano Edmundo González ha criticado a las autoridades venezolanas por las "consecuencias" de los recientes terremotos que han costado la vida a casi 3.000 personas porque "dieron prioridad a otras cosas". González ha dirigido un mensaje a la nación este sábado en el que reconoce que no se pueden evitar los desastres naturales, pero sí puede decidir cómo prepararse y cómo responder frente a ellos. Considera así que quienes controlan las instituciones pudieron haber hecho más si durante años hubieran dado prioridad a la prevención, la infraestructura, los servicios de emergencia y la protección ciudadana. "Dieron prioridad a otras cosas y ahí están las consecuencias", ha apuntado. El dirigente opositor ha abogado por convertir la tragedia en un punto de inflexión con respeto, memoria y justicia para las víctimas, así como libertad para todos los presos políticos. También ha defendido la necesidad de vivir en democracia, ejercer los derechos ciudadanos y trabajar para levantar nuevamente a Venezuela.
Venezuela agradece al Gobierno de Putin por su "apoyo incondicional" tras los terremotos
El Gobierno de la mandataria encargada venezolana, Delcy Rodríguez, agradeció este sábado a la Administración del presidente ruso, Vladímir Putin, por su "apoyo incondicional" tras los devastadores terremotos del 24 de junio que dejaron, al menos, 2.954 muertos y 16.592 heridos. En redes sociales, el canciller venezolano, Yván Gil, dijo que su país aprecia "profundamente el envío a Caracas de una carga humanitaria, así como la llegada de expertos en el ámbito de control sanitario y epidemiológico para seguir enfrentando las siguientes fases de la emergencia". "Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno del presidente Vladímir Putin y al pueblo de la Federación de Rusia, así como al representante especial del canciller, Alexander Shchetinin, por su solidaridad y apoyo incondicional en estos momentos difíciles", agregó.
Suben a 2.954 los fallecidos y a 16.592 los heridos por los terremotos en Venezuela
La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 2.954, mientras que la de heridos se elevó a 16.592, informó este sábado el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.
Venezolanos en Argentina y ACNUR crean una red solidaria para ayudar a damnificados por los sismos
La organización de la sociedad civil Alianza por Venezuela, integrada por venezolanos residentes en Argentina, y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) lanzaron este sábado la Red de Ayuda a Venezuela, destinada a movilizar campañas solidarias desde el territorio argentino para las víctimas de los terremotos que han dejado 2.954 fallecidos en el país caribeño. La propuesta busca articular a empresas, emprendimientos, organizaciones, instituciones y ciudadanos interesados en recaudar fondos para las zonas más afectadas por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que, según el último balance oficial, dejó al menos 2.954 fallecidos, 16.592 heridos y más de 16.300 personas sin vivienda, además de graves daños materiales. La red permitirá que cada organización o particular impulse su propia campaña de recaudación, bajo un sistema que, según informaron sus impulsores en un comunicado, garantiza transparencia y un impacto directo en la asistencia humanitaria. Uno de los principios de la iniciativa es la "intermediación cero". Las donaciones no serán administradas por Alianza por Venezuela, sino que se realizarán directamente a ACNUR mediante un enlace oficial de la campaña, con el objetivo de asegurar que los recursos lleguen a la organización encargada de la respuesta humanitaria.
Llegan a Ecuador los restos de tres ecuatorianos fallecidos en los terremotos de Venezuela
La Cancillería ecuatoriana informó este sábado de la llegada al país de urnas con los restos mortales de tres ciudadanos ecuatorianos fallecidos a causa del doble terremoto ocurrido en Venezuela, que ha dejado más de 2.600 fallecidos y 12.666 heridos, además de enormes daños materiales. En el mismo vuelo, que arribó a Ecuador la noche del viernes, regresaron 18 ecuatorianos más procedentes de Venezuela que han sido asistidos por el Gobierno, con lo que ascienden ya a 36 los connacionales retornados. La Cancillería activó los mecanismos de asistencia y protección consular para acompañar a los familiares y gestionó la repatriación en una aeronave de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). El viernes, Ecuador envió un cuarto vuelo con ayuda humanitaria para Venezuela. Desde el inicio de la emergencia, Ecuador ha enviado más de 30 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, entre agua, insumos de higiene, víveres y otros productos de primera necesidad.
El Ministerio de Relaciones Exteriores envió el viernes a Venezuela un equipo de sus funcionarios para reforzar durante 30 días la atención y protección de los ecuatorianos residentes en ese país tras los terremotos, pues hasta el momento no ha restablecido las relaciones diplomáticas con el Gobierno venezolano.
Venezuela evalúa el impacto en infraestructuras mientras se reduce la espereza de rescates
Venezuela evalúa este sábado los daños causados en infraestructuras mientras intenta acelerar los trabajos de retirada de escombros cuando se cumplen diez días de los devastadores terremotos que dejaron al menos 2.645 muertos, mientras las probabilidades de rescate de supervivientes se reducen al mínimo. En La Guaira, zona cero de la devastación y donde persisten graves fallas en servicios de telecomunicaciones, continúan los trabajos de asfaltado y de recuperación de puentes, así como de evaluación de otras obras de infraestructura vial, informó hoy la ministra de Transporte, Jacqueline Faría. La alta funcionaria aseguró que el personal de la cartera de Transporte "se mantiene desplegado" e informó de labores de asfaltado en un puente del sector Caraballeda (La Guaira), uno de los más afectados por el doble terremoto.
Albares: "Vamos a estar al lado del pueblo de Venezuela tanto tiempo como sea necesario"
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado este sábado que ya son 34 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela, 140 en paradero desconocido y 11 localizados "desgraciadamente bajo los escombros", y ha comprometido el apoyo de los servicios de cooperación españoles "al lado del pueblo hermano de Venezuela tanto tiempo como sea necesario".
En un acto en la localidad lucense de A Fonsagrada, el ministro ha recordado que "el sufrimiento del pueblo" de Venezuela "también golpea evidentemente a los españoles", y ha trasladado sus condolencias "a los familiares y amigos de esos 34 españoles ya fallecidos", así como a los que todavía buscan a sus seres queridos.
"Ahí está la solidaridad de España, de la Agencia Española de Cooperación, nuestros rescatistas y del hospital de campaña de la Agencia de Cooperación desplegado" en la zona, ha dicho el ministro, que ha comprometido que los efectivos españoles van a "estar al lado del pueblo hermano de Venezuela tanto tiempo como sea necesario, mientras haya la esperanza de rescatar a una sola persona con vida".
EEUU cree que el retorno ahora de Machado a Venezuela perjudicaría a sus esfuerzos de ayuda por los seísmos
Estados Unidos no ve oportuno que la líder opositora venezolana María Corina Machado cumpla en estos momentos su promesa de regresar al país por el impacto negativo que comportaría su retorno sobre las operaciones de ayuda estadounidenses para las víctimas de los devastadores terremotos de finales del mes pasado.
El pasado lunes, Machado aventuró con su retorno inminente al país que ahora mismo gobierna la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien ha estrechado notablemente las relaciones con Estados Unidos desde su llegada al poder tras la operación norteamericana que acabó a finales del año pasado con la captura del presidente Nicolás Maduro.
En declaraciones a Europa Press, un portavoz del Departamento de Estado norteamericano, ha explicado que el único objetivo ahora mismo en Venezuela, en lo que a la Administración Trump concierne, es "el progreso" de sus "esfuerzos de respuesta" a los terremotos.
Regresa a Madrid el equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata tras su misión humanitaria en Venezuela
El equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) ha regresado este viernes de Venezuela tras participar durante diez días en las labores de rescate desplegadas a raíz de los terremotos que afectaron al país sudamericano el pasado 24 de junio.
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha recibido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a los 40 integrantes del dispositivo, formado por efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, sanitarios del Servicio de Urgencia Médica autonómico (SUMMA 112), guías caninos de la Escuela Española de Salvamento y Protección Civil de Las Rozas y sus cuatro perros de rescate.
Sube a 34 la cifra de españoles fallecidos
Fuentes de Exteriores por actualización de datos en Venezuela: “Se elevan a 34 los españoles fallecidos, mientras que son 140 los desaparecidos y 11 los localizados bajo los escombros que centran los esfuerzos de los equipos de rescate. Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.“
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