Guerra de Ucrania
Putin llama por teléfono a Trump y le repite que conquistará todo el Donbás: "Tomaremos una ciudad tras otra"
El presidente ruso aprovecha la conversación de cortesía para felicitar el 250º aniversario de la fundación de Estados Unidos y reafirma sus planes de guerra
EFE
El presidente ruso, Vladímir Putin, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con ocasión del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, en la que recalcó que Rusia tomará todo el Donbás pese a los esfuerzos de Ucrania. "Por más que el régimen de Kiev se aferre a los bastiones que le quedan, nuestro Ejército los tomará sin falta", según ha informado este domingo el asesor del mandatario ruso, Yuri Ushakov.
Aunque la excusa para la llamada, efectuada a solicitud de la Casa Blanca, fue el aniversario de la independencia estadounidense, las partes abordaron el tema de la guerra en Ucrania, de cara a la próxima participación de Trump en la cumbre de la OTAN que se celebrará en Turquía los próximos 7 y 8 de julio.
El asesor de Putin ha señalado que "una etapa importante de la liberación de todo el territorio de la república popular de Donetsk fue el establecimiento del control sobre un bastión tan importante para el Ejército ucraniano como Konstantinovka", cuya toma fue anunciada este viernes por el Kremlin. El control de esta plaza estratégica en el este de Ucrania y clave para la estratégica de contención del ejército defensor es incierto, pues el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, salió este pasado sábado a desmentirlo.
Rusia insiste en su ofensiva y así se lo trasladó su presidente al mandatario estadounidense durante su conversación telefónica, la cuarta en lo que va de año. Putin comentó a Trump que Kiev y la Unión Europea "parten de la percepción falsa de la situación general en la línea del frente", según ha afirmado el asesor ruso.
Una hora y 25 minutos de charla
"Nuestro presidente explicó cuál es la situación real en el campo de batalla, donde las Fuerzas Armadas rusas avanzan con seguridad, liberando una localidad tras otra", ha declarado. Desde el Kremlin se insiste en que "Kiev y sus patrocinadores europeos apuestan por alargar e incluso escalar el conflicto", echando a mano a métodos terroristas contra la población civil.
Durante la conversación, que duró una hora y 25 minutos, y que fue calificada por Ushakov como "no solo protocolar, sino enjundiosa y extremadamente constructiva", "se volvió a acentuar la preferencia de una solución político-diplomática del conflicto que tome en cuenta los conocidos enfoques de principios de la parte rusa", según la versión rusa de la misma.
"Esta conversación permitió debatir abiertamente temas actuales de la agenda bilateral e internacional", ha insistido el asesor de Putin. Ambos presidentes abordaron también las relaciones entre Moscú y Washington, y "subrayaron la importancia de mantener los contactos, incluyendo los político-militares y claro está, respecto a los temas económicos", dijo, al destacar "las perspectivas colosales de la cooperación mutuamente provechosas entre nuestros países".
Fuente: El Periódico
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