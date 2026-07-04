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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Muere un bebé de seis meses en un ataque ucraniano con drones en la región de Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Ataques ucranianos dañan terminal petrolera en San Petersburgo y dejan sin luz Bélgorod
Los ataques ucranianos de la pasada madrugada contra Rusia dañaron una terminal petrolera en San Petersburgo, ya atacada en junio, y dejaron parcialmente sin luz la capital de la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania.
"Las fuerzas de defensa antiaérea repelieron un ataque con drones enemigos en San Petersburgo y la región de Leningrado. El ataque impactó en el territorio de una terminal petrolera en el distrito de Kirovski de San Petersburgo", informó el gobernador de la segunda ciudad más grande del país, Alexandr Beglov, en redes sociales.
Según vídeos que circulan por la red, se aprecian varias columnas de humo que salen desde la terminal, ya atacada a principios de junio coincidiendo con el foro económico de San Petersburgo.
Ucrania niega que la estratégica ciudad de Konstantinovka haya caído en manos de Rusia
El Estado Mayor del Ejército de Ucrania ha desmentido este sábado el anuncio realizado hace 24 horas por el Kremlin sobre la conquista rusa de la estratégica ciudad de Konstantinovka, en la región de Donetsk, en el este ucraniano.
Frente a la declaración realizada el viernes por el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Andriy Kovalev, ha asegurado al diario 'Pravda' que sus fuerzas en la ciudad están resistiendo los envites de los efectivos rusos en los alrededores y de grupos de saboteadores en el interior de la urbe.
"Durante el 3 de julio, el enemigo llevó a cabo 11 operaciones de asalto, pero no obtuvo ningún éxito. En cambio, el enemigo, y no por primera vez, recurre a la difusión de desinformación y noticias falsas por parte de sus más altos funcionarios", ha manifestado el comandante.
Rusia anuncia la toma de la estratégica ciudad ucraniana de Kostiantinivka
La estratégica ciudad ucraniana de Kostiantinivka ha sido tomada por las fuerzas rusas, según anunció este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al informar sobre una reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, con el jefe del Estado mayor ruso, Valeri Guerásimov, sobre la situación en el frente de batalla.
"La ciudad había sido convertida de facto en una fortaleza inexpugnable a la vista del régimen de Kiev, pero gracias al heroísmo de nuestros militares ha sido totalmente liberada", aseveró en rueda de prensa telefónica el portavoz de la Presidencia rusa.
La crisis de combustible en Rusia puede repercutir en países vecinos, según medios
La escasez del combustible en Rusia, provocada por ataques ucranianos contra las refinerías rusas, puede repercutir en los países vecinos que dependen de los suministros rusos, escribe hoy el diario Védomosti.
El rotativo recuerda que tres países asiáticos -Kirguistán, Tayikistán y Mongolia- importan gran parte de sus hidrocarburos desde Rusia. La víspera se supo que Kirguistán ya ha solicitado ayuda a Kazajistán, Azerbaiyán, Uzbekistán, Turkmenistán y Bielorrusia.
Países Bajos se ofrece a acoger el tribunal especial de la agresión rusa a Ucrania
Países Bajos anunció este viernes su disposición formal a acoger el futuro Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, impulsado por Kiev y sus aliados para juzgar a los máximos responsables políticos y militares de la invasión rusa.
En una carta al Parlamento neerlandés, el Gobierno explicó que ofrecerá oficialmente al Consejo de Europa albergar el tribunal cuando entre en funcionamiento, aunque condiciona esa oferta a que los países participantes asuman de forma íntegra los costes de su funcionamiento y de la seguridad.
Tusk advierte de meses "críticos" en Polonia por posibles amenazas de Rusia
El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha advertido este viernes de que "los próximos meses pueden ser críticos" en el país ante la posibilidad de los "nuevos escenarios" que pueda Rusia plantear, en un momento en el que los vecinos de la región vienen denunciado un aumento de los incidentes y las "provocaciones".
"No quiero asustar a nadie, pero los próximos meses, también debido a la cambiante naturaleza de la guerra en Ucrania, pueden ser realmente críticos", ha manifestado el primer ministro polaco, en una rueda de prensa en Varsovia, en la que, entre otros temas, también ha tratado el deterioro de las relaciones con Kiev.
Ucrania avanza en su iniciativa de impulsar las exportaciones de drones y armamento
Ucrania ha anunciado un nuevo mecanismo para exportar drones y otras armas innovadoras con el objetivo de generar por un lado más recursos para ampliar la producción y satisfacer las necesidades de sus fuerzas armadas y por otro ayudar a sus aliados a reforzar su propia defensa.
Las normas aprobadas por el Gobierno buscan poner en marcha las exportaciones, que, pese al gran interés internacional en las tecnologías ucranianas, no se habían materializado desde que el presidente Volodímir Zelenski anunció la iniciativa en el otoño de 2025 debido sobre todo a la compleja burocracia.
Rusia denuncia 5 muertos y 18 heridos en un ataque ucraniano en Zaporiyia
Las autoridades rusas denunciaron este viernes 5 heridos y 18 muertos en un ataque ucraniano en la parte de la región de Zaporiyia controlada por Moscú.
“Ya se sabe que cinco residentes murieron como resultado del ataque selectivo del enemigo contra el mercado de la ciudad de Tokmak”, escribió en redes sociales Yevgueni Balitski, el gobernador local nombrado por Rusia. Agregó que en el ataque también resultaron heridas 18 personas. “Siguen llegando más víctimas”, aseguró para dar a entender que el número de afectados crecerá.
Polonia pide a Europa "un trato especial" para su frontera a medida que los esfuerzos se centran en Ucrania
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha reafirmado este viernes que su país tiene "su propia gran responsabilidad" de defender la frontera oriental de la Unión Europea y de la OTAN, por lo que requiere a sus socios de "un trato especial", dado que los esfuerzos se centran en Ucrania.
"Polonia tiene su propia gran responsabilidad de defender la frontera oriental de la Unión Europea. Ucrania está luchando, pero Polonia soporta la mayor parte de la carga y necesita un trato especial", ha señalado Tusk, en una rueda de prensa en Varsovia, en línea con el tono cada vez más distante hacia su vecino.
La OTAN prevé nuevo compromiso económico para Ucrania pero no avanzará en su adhesión
Los líderes de la OTAN esperan respaldar en la cumbre que celebrarán el 7 y 8 de julio en Ankara un nuevo compromiso financiero para apoyar militarmente a Ucrania, que podría llegar a los 70.000 millones de euros anuales, pero no se prevén avances en el camino del país para convertirse algún día en miembro de la Alianza.
La OTAN centrará su cumbre en el apoyo a Ucrania, así como en la necesidad de repuntar la producción industrial militar y en realizar un balance de la senda para alcanzar su objetivo de invertir un 5 % del PIB en defensa para 2035. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, asistirá al encuentro, en el que se espera que los aliados recordarán que se mantienen firmes en el respaldo a Ucrania.
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