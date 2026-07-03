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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Muere un bebé de seis meses en un ataque ucraniano con drones en la región de Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Ascienden a 30 los muertos por los ataques lanzados el jueves por Rusia contra Kiev
El balance de muertos a causa de la oleada de ataques lanzados el jueves por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, ha aumentado a 30, según han confirmado este viernes los servicios de emergencia, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.
"Otros tres cuerpos recuperados. El número de muertos aumenta a 30 personas", ha dicho el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania a través de un breve mensaje en redes sociales, publicado tras las labores realizadas durante la madrugada en varias áreas de la capital ucraniana.
La Fuerza Aérea ucraniana acusó a Rusia de lanzar 74 misiles y cerca de 500 drones contra el país, entre ellos 24 misiles balísticos 'Iskander', 42 misiles de crucero y cuatro misiles antibuque 'Zircon', antes de afirmar que 48 misiles y 476 drones han sido derribados por los sistemas de defensa antiaérea.
La guerra de Ucrania ha causado más de dos millones de bajas, la mayoría de ellas en el bando ruso
Más de dos millones de bajas militares, entre muertos, heridos o desaparecidos, ha causado la invasión a gran escala de Ucrania ordenada en febrero de 2022 por el presidente Vladímir Putin. Unas elevadas pérdidas humanas que, eso sí, han afectado en mayor proporción, cercana a los dos tercios, al bando ruso que al ucraniano: entre 400.000 y 450.000 fallecidos, y 1.4 millones de bajas rusas, por entre 125.000 y 150.000 muertos y entre 525.000 y 625.000 en el lado ucraniano. Estas cifras, incluidas en un reciente estudio elaborado por el Centro para los Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), adquieren especial relevancia en este momento particular del conflicto armado, cuando las tropas del Kremlin han empezado a perder terreno por vez primera desde hace dos años.
Costa Rica condena los recientes ataques de Rusia a Ucrania y la violación a su soberanía
El Gobierno de Costa Rica condenó este jueves los recientes ataques de Rusia a Ucrania y los calificó como una clara violación al derecho internacional humanitario y a la soberanía e integridad ucraniana. "Costa Rica condena firmemente los más recientes ataques de Rusia contra Ucrania" y "lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas ocasionadas por los bombardeos en Kiev", expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano en un comunicado. El pronunciamiento costarricense también afirmó que "estos ataques representan una clara violación al derecho internacional humanitario, así como de la soberanía e integridad territorial de Ucrania".
Zelenski promete que Ucrania responderá al ataque masivo de Rusia sobre Kiev: "De eso no hay duda"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha prometido que responderán al ataque masivo lanzado por Rusia durante la pasada madrugada sobre la capital del país, Kiev, que ha dejado una veintena de muertos y cerca de 90 heridos. "Rusia recibirá una respuesta por el ataque de hoy contra Kiev; de eso no hay duda", ha adelantado el mandatario ucraniano desde Darnitsia, uno de los distritos de Kiev que han sido objetivo de estos bombardeos, informa la agencia RBC. "Estamos a favor de una paz justa, de un fin justo a la guerra; mientras no la haya, estamos a favor de respuestas justas", ha argumentado Zelenski, para quien este tipo de ataques no son más que un intento desesperado de su homólogo ruso, Vladimir Putin, de hacer creer a su opinión pública que está ganando la guerra. "Le teme al caos. Y necesita demostrar su poderío militar. No tiene la fuerza necesaria en el campo de batalla. Y lo demuestra con estas acciones. Eso es lo que está sucediendo", ha teorizado, apuntando también que estos ataques llegan en un momento en el que Rusia tiene por delante unas elecciones parlamentarias.
Rusia gana territorio
Las fuerzas rusas están terminando la limpieza de las estratégicas Kostiantínivka y Limán, y se aprestan a avanzar hacia el bastión ucraniano de Sloviansk, que es, junto a Kramatorsk, uno de los principales objetivos de la campaña rusa en el este de Ucrania, informó hoy el mando castrense ruso. "Las unidades de asalto de la agrupación militar Suri concluyen la limpieza de la ciudad de Kostiantinivka de grupos aislados de militares ucranianos", informó el Ministerio de Defensa ruso en su parte de guerra publicado en MAX, la red de mensajería rusa.
Kallas propondrá más sanciones a empresas que apoyan a Rusia
La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este jueves que propondrá más sanciones contra empresas que apoyan la base industrial militar de Rusia, tras los últimos ataques rusos contra objetivos civiles en Kiev. "Hoy propondré sancionar a más entidades que apoyan al complejo militar-industrial ruso en respuesta a los ataques. Cuanto más ataque Moscú a la población civil, más sanciones habrá que imponer", indicó Kallas a través de redes sociales.
Habla Zelenski
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, instó este jueves a sus socios europeos y estadounidenses a avanzar en la producción de misiles antibalísticos para el país invadido, especialmente a través de la concesión por parte de Washington de licencias para los sistemas Patriot, tras el ataque masivo de Rusia contra Kiev que ha causado al menos 13 muertos en la capital. Rusia atacó esta madrugada Ucrania con un total de 496 drones y 74 misiles, entre ellos 24 balísticos, según la Fuerza Aérea ucraniana.
Objetivos militares en Kiev
Rusia atacó durante la pasada noche objetivos militares en Kiev, que incluyeron una fábrica de componentes de misiles ucranianos, almacenes de drones suministrados por Occidente y otras empresas vinculadas al complejo industrial militar ucraniano, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso. "En Kiev fue atacada la planta de Radioniks, dedicada al ensamblaje de componentes radioelectrónicos", indicó el mando castrense ruso en una nota publicada en su canal de MAX, la red de mensajería rusa.
Sube a 13 el número de víctimas mortales
Al menos 13 personas han muerto y más de treinta han resultado heridas en un ataque masivo lanzado por las fuerzas rusas esta madrugada contra la capital ucraniana, según el balance provisional publicado en redes sociales por el Servicio de Emergencias de Ucrania.
El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, dio cuenta en su canal de Telegram de daños materiales en edificios residenciales y otras infraestructuras civiles en cinco distritos de la capital. Además, cifró el número de hospitalizados en setenta.
Rusia atacó de madrugada la capital ucraniana con varias rondas de drones y misiles. Las explosiones de los impactos y de las interceptaciones por parte de las defensas aéreas ucranianas resonaron a lo largo y ancho de la ciudad en las primeras horas del día.
Ucrania ataca una refinería en Nizhni Nóvgorod, 450 kilómetros al este de Moscú
Ucrania atacó hoy con drones una refinería de Lukoil en la localidad de Kstovo, en la región de Nizhni Nóvgorod, ubicada a unos 450 kilómetros al este de la capital rusa, causando la muerte de una persona e hiriendo a cuatro más.
Según informó en MAX el gobernador local, Gleb Nikitin, a consecuencia del ataque murió una persona y otras cuatro resultaron heridas, una de las cuales requirió de hospitalización.
Nikitin indicó que durante la noche las defensas antiaéreas rusas derribaron 30 drones ucranianos. La caída de fragmentos de drones causó "daños no críticos" a una instalación industrial y varias viviendas, sostuvo, sin dar más detalles.
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