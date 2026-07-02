Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Matricidio O CarballiñoMuertes calorSolicitudes regularización GaliciaSin AVE Gudiña-SanabriaConciertos CastrelosPlan Xeral NigránÁrbitro vigués internacional
instagramlinkedin

Venezuela

Rescatan a un superviviente de los terremotos tras ocho días bajo los escombros

Hernán Gil se encontraba en "un paso subterráneo en una caseta de seguridad con 140 toneladas de escombros encima"

Imagen de las labores de rescate tras los terremotos de Venezuela.

Imagen de las labores de rescate tras los terremotos de Venezuela. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Catia La Mar (Venezuela)

Un superviviente de los terremotos en Venezuela fue rescatado en la mañana de este jueves, tras ocho días bajo los escombros de un edificio en el estado de La Guaira y una operación de salvamento de casi 72 horas.

Hernán Gil había quedado atrapado en la garita de vigilancia del edificio ubicado en la localidad de Catia La Mar donde trabajaba, después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio. Las labores de salvamento comenzaron formalmente a las 10:00 hora local (16:00 en horario peninsular español) del lunes y, desde entonces, el grupo de unos 100 rescatistas, entre ellos chilenos, estadounidenses, portugueses, costarricenses y salvadoreños, estuvo en constante comunicación con él, hidratándolo y pasándole medicación. El primer contacto con Gil por parte de equipos de salvamento se produjo el pasado domingo y, desde entonces, se había mantenido el contacto con él.

El vigilante se encontraba en "un paso subterráneo en una caseta de seguridad con 140 toneladas de escombros encima", según dijo a EFE un portavoz de la Cruz Roja de Costa Rica, involucrada también en el rescate, quien señaló que se había replanteado la estrategia y que se estaba "buscando un nuevo acceso". Según voluntarios de la Cruz Roja venezolana, Gil pudo preservar su vida gracias a la garita, que fue su escudo de protección.

Su esposa, Gusbimar González, estuvo frente al edificio desplomado desde el pasado jueves, un día después de los terremotos.

Noticias relacionadas y más

Tras los terremotos de la semana pasada, a Venezuela han llegado entre 2.500 y 3.000 rescatistas extranjeros, según datos de la ONU, que coordina su actividad sobre el terreno. En su último balance, el Ejecutivo venezolano indicó que unas 6.461 personas han sido rescatadas y al menos 2.295 fallecieron, mientras que 11.267 resultaron heridas.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gelka, trabajadora, madre soltera y a la espera de los papeles: «Tengo que dejar a mis hijas con una amiga, mis jornadas son imposibles»
  2. Máxima expectación en lonjas, plazas y restaurantes ante la llegada de tres productos estrella de las rías gallegas
  3. La Audiencia de Pontevedra condena a 14 personas por colaborar en una trama para legalizar barcos con documentación falsa desde Bueu
  4. Cangas adelanta el primer gran bloque de las fiestas do Cristo 2026: Grande Amore, Nadie González, verbena y cultura popular
  5. Los perros al hotel, sus dueños a Cíes
  6. Buscan en Vigo a una septuagenaria desaparecida desde este lunes
  7. El Concello de Vigo pide a Deep Purple retrasar su concierto para no coincidir con el partido de España en el Mundial: si hay acuerdo habrá pantalla gigante en Castrelos
  8. Un moañés sufre un ictus que le dejó postrado y la ayuda a domicilio no llega hasta dentro de un año

El PP de Pontevedra denuncia el deterioro de la senda de Os Gafos

El PP de Pontevedra denuncia el deterioro de la senda de Os Gafos

Leiva toma el relevo del Galicia Fest con dos noches de lleno en el muelle de Transatlánticos

Leiva toma el relevo del Galicia Fest con dos noches de lleno en el muelle de Transatlánticos

Paula Salinas renueva con el Celta Femxa Zorka hasta 2029

Paula Salinas renueva con el Celta Femxa Zorka hasta 2029

Vikul reunirá en Vigo a más de 600 bailarines de 20 escuelas con su edición más ambiciosa

Vikul reunirá en Vigo a más de 600 bailarines de 20 escuelas con su edición más ambiciosa

Gran despliegue de efectivos, con dos aviones y un helicóptero, por un nuevo incendio en este paraje natural de Bueu / Se quemaron 0,15 hectáreas de monte bajo

Gran despliegue de efectivos, con dos aviones y un helicóptero, por un nuevo incendio en este paraje natural de Bueu / Se quemaron 0,15 hectáreas de monte bajo

Aimen inaugura su Centro de Fabricación Inteligente y Sostenible en O Porriño

Nuevo incendio en Cabo Udra, en Bueu

Tracking Pixel Contents