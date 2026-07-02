Guerra en Ucrania
Mueren al menos 13 personas y una treintena resultan heridas en un ataque masivo ruso contra Kiev
Rusia atacó de madrugada la capital ucraniana con varias rondas de drones y misiles
EFE
Al menos 13 personas han muerto y más de treinta han resultado heridas en un ataque masivo lanzado por las fuerzas rusas esta madrugada contra la capital ucraniana, según el balance provisional publicado en redes sociales por el Servicio de Emergencias de Ucrania.
El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, dio cuenta en su canal de Telegram de daños materiales en edificios residenciales y otras infraestructuras civiles en cinco distritos de la capital. Además, cifró el número de hospitalizados en setenta.
Rusia atacó de madrugada la capital ucraniana con varias rondas de drones y misiles. Las explosiones de los impactos y de las interceptaciones por parte de las defensas aéreas ucranianas resonaron a lo largo y ancho de la ciudad en las primeras horas del día.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había advertido en la víspera de que Rusia preparaba un ataque masivo y había pedido a la población que no ignorara las alarmas antiaéreas y bajara a los refugios al sonar las sirenas.
Rusia llevaba varios días atacando Ucrania con un número inusualmente bajo de drones y misiles, lo que hizo sospechar a algunos observadores que acumulaba armamento para lanzar otro gran ataque como el de hoy.
Fuente: El Periódico
- Gelka, trabajadora, madre soltera y a la espera de los papeles: «Tengo que dejar a mis hijas con una amiga, mis jornadas son imposibles»
- Máxima expectación en lonjas, plazas y restaurantes ante la llegada de tres productos estrella de las rías gallegas
- La Audiencia de Pontevedra condena a 14 personas por colaborar en una trama para legalizar barcos con documentación falsa desde Bueu
- Cangas adelanta el primer gran bloque de las fiestas do Cristo 2026: Grande Amore, Nadie González, verbena y cultura popular
- Los perros al hotel, sus dueños a Cíes
- Buscan en Vigo a una septuagenaria desaparecida desde este lunes
- El Concello de Vigo pide a Deep Purple retrasar su concierto para no coincidir con el partido de España en el Mundial: si hay acuerdo habrá pantalla gigante en Castrelos
- Un moañés sufre un ictus que le dejó postrado y la ayuda a domicilio no llega hasta dentro de un año