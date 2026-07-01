Comicios
Francia fija el 18 de abril de 2027 como fecha para las próximas elecciones presidenciales
La portavoz del Gobierno francés desvela que la segunda vuelta tendría lugar el 2 de mayo y rechaza críticas por la fecha elegida
EP
El Gobierno de Francia ha anunciado este miércoles que las próximas elecciones presidenciales tendrán lugar el 18 de abril de 2027, con la segunda vuelta prevista para el 2 de mayo de ese año, una votación en la que el actual jefe de Estado, Emmanuel Macron, no podrá presentarse a la reelección tras completar sus dos mandatos constitucionales.
La portavoz del Ejecutivo francés, Maud Bregeon, ha especificado tras una reunión del gabinete que las fechas han sido adoptadas teniendo en cuenta "todas las limitaciones" contempladas por la Constitución, en medio de las críticas al hecho de que la segunda vuelta pueda tener lugar un día después del festivo del 1 de mayo, según ha recogido la cadena de televisión BFM TV.
"Hay muchas cosas por las que discutimos, pero sugiero que no discutamos sobre esto", ha resaltado Bregeon. "Entiendo que nunca es una coincidencia perfecta, pero habrá meses de campaña y los candidatos podrán presentar sus programas", ha argumentado, al tiempo que ha señalado que la decisión llega también después de mantener "consultas" con todas las fuerzas políticas.
Macron, quien obtuvo un primer mandato en 2017 y fue reelegido en 2022, no podrá presentarse a los próximos comicios, que se celebrarán en medio del auge de la ultraderechista Agrupación Nacional, que aspira a dar el salto al Elíseo entre dudas sobre si la candidata será Marine Le Pen, aspirante en las dos elecciones anteriores.
Está previsto que el Tribunal de Apelaciones de París emita el 7 de julio su veredicto contra Le Pen en el caso por malversación de fondos europeos para pagar a trabajadores de su partido entre 2004 y 2016, una sentencia que acarrearía inhabilitación y podría apartarla del proceso electoral, dejando libre el camino para que sea reemplazada por el presidente del partido y eurodiputado, Joan Bardella.
Por otra parte, entre el resto de políticos que ya han expresado su intención de presentarse a las elecciones figuran el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, así como el conservador Bruno Retailleau y los ex primeros ministros Gabriel Attal y Edouard Philippe, quienes ocuparon el puesto durante la Presidencia de Macron.
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