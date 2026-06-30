Suben a 19 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela; hay 131 desaparecidos

La cifra de españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela asciende ya a 19, según la actualización hecha a mediodía de este martes por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha rebajado los desaparecidos a 131 y ha mantenido en 12 los localizados bajo los escombros.

Albares, que ha remitido a los medios un segundo audio después del enviado a primera hora de esta mañana, ha confirmado que mañana miércoles saldrá hacia Venezuela el hospital de campaña de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con el equipo START que se va a unir a los esfuerzos de los rescatistas españoles del personal de ayuda de emergencia de la AECID sobre el terreno ya desde hace varios días. El START es el Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta en Emergencias, grupo médico listo para desplegarse en menos de 72 horas para auxiliar en catástrofes y crisis humanitarias.

El titular de Exteriores, que ha trasladado su pésame y solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas, ha afirmado que España va a seguir manteniendo, "por supuesto", la ayuda de emergencia y ayudando a la reconstrucción en el momento en el que sea necesario el hospital de campaña, tal y como ha hablado con el canciller venezolano. "Es algo absolutamente fundamental en Venezuela porque las cifras de heridos también están creciendo de manera constante", ha manifestado Albares, que ha añadido: "España, el pueblo español, el Gobierno de España estará junto al pueblo venezolano tanto tiempo como sea necesario".

Asuntos Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.

Fuente: El Periódico