Al menos 5 muertos y varios heridos en un tiroteo en Stade, una ciudad del norte de Alemania

Al menos cinco personas han muerto en un tiroteo registrado en la ciudad de Stade, en el norte de Alemania, según ha confirmado un portavoz de la Policía a través de redes sociales. El tiroteo se ha producido en las inmediaciones de un centrode apoyo juvenil de esta ciudad alemana y en él han resultado heridas varios personas.

Los agentes han detenido a dos sospechosos, uno de los cuales es el presunto autor del tiroteo, según esas fuentes policiales.

Las fuerzas de seguridad han pedido a la población que se abstenga de acercarse a la zona, ya que la situación sigue siendo "dinámica", lo que significa que persiste el peligro. Se ha desplegado un poderoso operativo policial en la zona, incluidos dos helicópteros que sobrevuelan esa parte de la ciudad.

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La alarma saltó sobre las 13.45, hora local alemana. El tiroteo produjo en pleno centro de la ciudad, con unos 50.000 habitantes y a unos 60 kilómetros de Hamburgo. Aún se desconocen el trasfondo del tiroteo y no se han facilitado datos sobre las edades de las personas afectadas.