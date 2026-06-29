INVESTIGACIÓN
La explosión de un paquete bomba causa tres heridos graves en Mónaco, entre ellos un oligarca ucraniano
El consejero del Gobierno para el ministro del Interior del país detalló que las víctimas son un hombre y una mujer de entre 50 y 60 años, y un adolescente
EFE
Un paquete bomba explotó en la noche de este lunes en la entrada de un inmueble en Mónaco y dejó a tres personas heridas de gravedad, entre ellas un oligarca ucraniano, informaron los medios locales.
Lionel Beffre, consejero del Gobierno para el ministro del Interior de Mónaco, detalló que las víctimas son un hombre y una mujer de entre cincuenta y sesenta años de edad, y un adolescente, según recogió el medio Monaco Matin.
Tanto ese periódico como la cadena de televisión francesa BFM detallaron posteriormente que, según fuentes de la investigación, uno de los heridos es el empresario e inversor ucraniano Vadim Ermolaev, quien posee una de las mayores fortunas de su país.
Los dos adultos fueron trasladados a un hospital de la cercana Niza, en Francia, y el menor fue ingresado en Lenval.
Además de esos tres heridos graves, hay otras cuatro personas que también recibieron atención médica.
"Se han aplicado todas las medidas de protección para reforzar el nivel de alerta de los servicios del Principado", detalló a BFM el ministro de Estado monegasco, Christophe Mirmand.
La explosión se produjo alrededor de las 21.15 horas (19.15 GMT) en la entrada del edificio Sun's Palace, junto a la Plaza de los Molinos.
De acuerdo con las primeras informaciones, el paquete bomba fue depositado por un hombre que luego se dio a la fuga.
Fuente: El Periódico
- Una madre denuncia sumas incorrectas en notas de la PAU tras las revisiones: «Por un error objetivo mi hija se queda sin Medicina»
- Los conciertos se consolidan como una prioridad en el ocio juvenil: «A veces pido que me den la nómina antes»
- «No me lo esperaba porque siempre eligen al portero del Barça»
- Inician una campaña de recogida de firmas y para presentar una moción contra la residencia de mayores en O Carrachal, en Moaña
- Varios disparos de origen desconocido alarman a dos familias de la parroquia viguesa de Lavadores
- 20 años de la gran victoria ciudadana contra la AP-9: así fue la lucha por el fin del peaje de Rande de los vecinos de O Morrazo
- El pesquero «Novo Ruivo» empieza de nuevo: de su abandono en Cabo Verde a un nuevo dueño de Ribeira
- Cumpleaños, amistad y cocochas de diez con la presencia de una leyenda del Celta