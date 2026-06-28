Avión del Ejército
Aterrizan en Torrejón de Ardoz los primeros 100 españoles procedentes de Venezuela tras los terremotos
Las afectados, residentes en la zona del seísmo, han regresado en el mismo avión que el jueves trasladó a Caracas a rescatistas y efectivos de la UME
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Barcelona
El avión del Ejército del Aire que el jueves trasladó material humianitario, a los efectivos de la UME y a varios equipos de rescatistas para trabajar en Venezuela, tras el doble terremoto ha aterrizado este domingo en la base aérea de Torrejón de Ardoz con 100 ciudadanos españoles residentes en aquel país que han decidido regresar a casa. Se trata de personas residentes en la zona del seísmo, según ha informado el Gobierno en redes sociales.
- Una madre denuncia sumas incorrectas en notas de la PAU tras las revisiones: «Por un error objetivo mi hija se queda sin Medicina»
- Retienen un bus con una treintena de portugueses que regresaban de O Corpiño por el positivo de su conductor
- La Policía Local de Moaña auxilia en el monte de Meira a una conductora desorientada por culpa del GPS
- Muere un camionero de Silleda de 53 años en la autopista
- Lo que supone el traspaso de la AP-9 a Galicia: los peajes continuarán (aunque podrán sumar más rebajas)
- Temor en Marín por la desaparición de una familia en el terremoto de Venezuela
- La Academia de Hollywood invita al gallego Oliver Laxe y a parte del equipo de «Sirat» a formar parte de la entidad y votar en los Óscar de 2027
- Las familias podrán pedir desde el 6 de julio la ayuda de 150 euros por hijo para comedores escolares no gestionados por la Xunta