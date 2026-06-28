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Avión del Ejército

Aterrizan en Torrejón de Ardoz los primeros 100 españoles procedentes de Venezuela tras los terremotos

Las afectados, residentes en la zona del seísmo, han regresado en el mismo avión que el jueves trasladó a Caracas a rescatistas y efectivos de la UME

Los españoles repatriados de la zona del seísmo en Venezuela salen del avión del Ejército que les ha trasladado hasta Torrejón de Ardoz.

Los españoles repatriados de la zona del seísmo en Venezuela salen del avión del Ejército que les ha trasladado hasta Torrejón de Ardoz. / Ejército del Aire

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Redacción

Barcelona

El avión del Ejército del Aire que el jueves trasladó material humianitario, a los efectivos de la UME y a varios equipos de rescatistas para trabajar en Venezuela, tras el doble terremoto ha aterrizado este domingo en la base aérea de Torrejón de Ardoz con 100 ciudadanos españoles residentes en aquel país que han decidido regresar a casa. Se trata de personas residentes en la zona del seísmo, según ha informado el Gobierno en redes sociales.

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