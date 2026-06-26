"Puede haber miles de enterrados vivos": la dura noche de un hispano-venezolano el rescate de víctimas del terremoto

José Miguel Pérez Gómez, nacido en Caracas pero de familia y crianza asturiana, estaba en el gimnasio cuando la tierra empezó a temblar en Venezuela. “De repente no sabía si yo estaba mal por el ejercicio o es que de verdad estaba temblando el edificio. El temblor fue muy duro, nunca había vivido nada así. Salí, me fui a la casa para ver que todo estuviera bien y como soy rescatista, cogí mi equipo y fui inmediatamente ayudar”. Pérez, arqueólogo de profesión, fue también presidente del Centro Asturiano de Caracas. Estuvo toda la madrugada ayudando a los bomberos y los paramédicos en el rescate de personas atrapadas por derrumbe de un edificio de viviendas en el barrio caraqueño de Chacao. Los especialistas lograron sacar a dos personas. Pero la tragedia solo acaba de empezar: “Miras los edificios completamente colapsados y sabes que ahí adentro hay gente. Eso es lo peor. Y ahora mismo, el drama está andando. En la zona de La Guaira de haber cientos, sino miles, de personas atrapadas y bajo los escombros. Algunas enterradas vivas. Es terrible. Es un sentimiento que no te deja tranquilo”.

Por el momento, a consecuencia de los dos terremotos registrados a media noche de este jueves (hora española), de magnitud 7,1 y 7,5 ya se han contabilizado oficialmente 164 muertos y más de mil heridos. Se teme que esta cifra se dispare en los próximos días. En Venezuela la colonia asturiana está formada por unas 4.000 personas.

El arqueólogo asturvenezolano José Miguel Pérez Gómez. / .

Pérez habla con La Nueva España a media tarde del jueves. Ya ha amanecido en Caracas. Estuvo toda la madrugrada, “hasta que el cuerpo no me dio para más”, tratando de sacar a personas de las ruinas de un edificio. “Ahora estoy destruido, pero en cualquier momento pienso en salir de nuevo para ver cómo puedo seguir ayudando. Hace falta mucha ayuda”, afirma. La contundencia con la que la Tierra golpeó a Venezuela el día feriado en que celebraban San Juan y el aniversario de la batalla de Carabobo se suma la total escasez de medio para el rescate. “No hay ni efectivos ni equipos de rescate. Hacía falta de todo: gatos hidráulicos, martillos neumáticos, sierras para cortar metal… La gente, cuando yo llegué al sitio donde estuve ayudando, estaba trabajando con las manos. Los equipamientos eran muy escasos. me imagino que también se concentraron en otros lugares, pero dada la magnitud obviamente pues no dan abasto”.

Noticias relacionadas

“En Chacao logramos encontrar a dos personas con vidas, pero por la naturaleza del derrumbe pensamos que ahí debe haber más muertos. Porque el derrumbe no dejó espacios para poder maniobrar hacia el interior. Las placas se vinieron una sobre otra, era un edificio pequeño, lo aplastaron todo. Fue muy triste caminar sobre pertenencias de gente que hasta hace pocas horas estaba haciendo su vida normal”. Pérez apunta que habrá una docena, al menos, de edificios colapsados en todo el sector de Chacao y los Palos Grandes, donde él estuvo ayudando en el rescate de supervivientes. “Es una zona sísmica bastante conocida. Anteriormente, ya en el terremoto del 1967 también esa zona sufrió, pero nada como lo que estamos viendo ahora. Nada comparable, aquello superó la escala del seis y medio, pero estos terremotos fueron de una magnitud del 7 y pico, una cosa terrible. En la zona de La Guaira parece que la situación es peor. La situación está andando, es decir, esto no ha terminado, tocará toda esta semana seguir removiendo escombros y buscando posibles sobrevivientes".

Fuente: La Nueva España