Terremoto en Venezuela, en directo | Trump ofrece ayuda tras un doble seísmo que deja "un número devastador de fallecidos"

Al menos 32 personas han muerto y más de 700 heridos han resultado heriodas en Venezuela, por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se han sentido en el centro del país la tarde del miércoles. "Tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados", declaró la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Sánchez muestra su apoyo a Venezuela tras los "devastadores terremotos": "Nuestros pensamientos están con las víctimas" El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su apoyo y el de España al pueblo venezolano "tras los devastadores terremotos" que han azotado al país en las últimas horas. Las primeras cifras oficiales de víctimas apuntan a que al menos 32 personas han muerto y otras 700 han resultado heridas. "Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias", ha trasladado el jefe del Ejecutivo español en un mensaje que ha publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado de que la Embajada española y el Consulado en Caracas están "plenamente operativos", haciendo seguimiento de la situación, "del estado en que se encuentran los españoles residentes en el país y a total disposición de nuestra colonia".

María Corina Machado pide unidad y fortaleza La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado expresó este miércoles su solidaridad con los afectados por el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela y pidió fortaleza y unidad para los ciudadanos en medio de la emergencia. En un mensaje en la red social X aseguró que sus "oraciones" están con "cada hogar venezolano" en estas "horas de angustia" y expresó su deseo de que "la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan" ante este "difícil momento". "Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca", escribió Machado.

Mensaje del Consulado General de España en Venezuela a la comunidad española en Venezuela El Consulado General de España en Venezuela (@ConsEspCaracas) envía un mensaje a la comunidad española en Venezuela tras el terremoto.

Solidaridad internacional Aparte de Trump, dirigentes de Brasil, Panamá, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, México o Cuba, entre otras naciones, expresaron su solidaridad con Venezuela tras los fuertes terremotos. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó su "preocupación y consternación" por los efectos de los terremotos y aseguró que su Gobierno evalúa medidas de asistencia para apoyar al país caribeño en la atención de la emergencia. "Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela", escribió en X el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mientras que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señaló: "Mis pensamientos y oraciones están con el pueblo de Venezuela afectado por los terremotos de hoy".

Búsqueda de supervivientes Miles de personas se aglomeraban en la noche de este miércoles en las calles de Caracas tras terremotos que han dejado numerosos edificios derrumbados y fachadas con grietas, según pudo constatar EFE. En el barrio Los Palos Grandes, en el este de la capital venezolana, cientos de personas permanecían alrededor de dos edificios derrumbados. Mientras, vecinos y funcionarios de Protección Civil y de la Policía del municipio de Chacao (en el distrito metropolitano de Caracas) intentan encontrar supervivientes sin maquinaria: "Hay gente viva, necesitamos tobos (baldes) para cargar y mover los escombros. Hay gente viva", dicen lugareños.

Estado de emergencia y cierre del aeropuerto de Caracas "Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución", indicó Delcy Rodríguez en una primera alocución en VTV, antes de reportar la cifra de víctimas, acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Indicó asimismo que se ha activado toda la red de salud pública y privada del país y anunció que no habrá clases "en los siguientes días" de esta semana, así como la suspensión de todas actividades que no sean servicios esenciales. La mandataria señaló que hubo derrumbes de edificios en varias zonas de Caracas, así como impacto en los estados de Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo, e informó de que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue cerrado tras sufrir graves daños en su infraestructura, sin precisar cuáles.

Donald Trump ofrece ayuda a Venezuela El presidente de EEUU, Donald Trump, ofreció ayuda a Venezuela en un comentario en su red, Truth Social, y anticipó que las primeras informaciones sobre sus consecuencias "no son buenas" y que "han dejado un número devastador de fallecidos".

"Doblete sísmico" Los dos fuertes terremotos tuvieron lugar alrededor de las 18:05 hora local del miércoles (22:05 GMT) con el más potente, de 7,5, produciéndose apenas 39 segundos después del primero, de 7,2, informó el Servicio Geológico de EEUU, que explicó que formaron un fenómeno llamado "doblete sísmico" y canceló después la alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Ambos tuvieron su epicentro a menos de 30 kilómetros al sureste de la ciudad de Yumare, en el estado de Yaracuy -cuya capital es San Felipe-. Caracas está unos 300 kilómetros al este de Yumare, donde también se sintieron los terremotos.