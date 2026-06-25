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Tragedia en América Latina

68 españoles aún no han sido localizados tras los terremotos de Venezuela

Así lo ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares

Caos y desolación en La Guaira, una ciudad destrozada por los derrumbes en Venezuela.

Caos y desolación en La Guaira, una ciudad destrozada por los derrumbes en Venezuela. / EFE

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EFE

Madrid

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que en estos momentos aún hay 68 españoles que no han sido localizados tras los terremotos que han asolado este jueves Venezuela.

Según ha explicado en declaraciones facilitadas a los medios durante la escala que ha hecho el avión en el que viaja con el rey, de camino a México, están centrados en elaborar un censo de la situación en la que se encuentra la colonia española en Venezuela, que asciende a unas 150.000 personas.

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Para ello, ha hecho un llamamiento a quienes no hayan contactado con la Embajada en Caracas ni con el consulado a que estén atentos a las redes sociales de ambos así como del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder estar en contacto, una recomendación que extiende a cualquier español de tránsito.

Fuente: El Periódico

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