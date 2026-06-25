¿Qué es el doblete sísmico que ha ocurrido en Venezuela y por qué se han producido dos terremotos tan violentos en menos de un minuto?

Venezuela vivió este miércoles dos violentos terremotos en menos de un minuto. El primero se produjo alrededor de las 18.05 (hora local) y, según los primeros informes, se originó en el norte del país, en el estado de Carabobo, y adquirió una magnitud de hasta 7,2 en la escala Richter. Menos de cuarenta segundos más tarde, se reportó un segundo temblor de magnitud 7,5 a tan solo unos kilómetros del primer episodio. Los expertos afirman que este fenómeno se conoce como "doblete sísmico" y se produce cuando la energía liberada por un movimiento tectónico es tan alta que se libera en varios episodios de gran magnitud en un margen muy reducido de tiempo. A esto, además, hay que sumarle las réplicas que, tal y como informan las autoridades locales, están dejando temblores de magnitud 4,5 en una región ya asolada por este violento temblor.

Venezuela se encuentra en una región tectónicamente activa, situada en el límite entre la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana. En gran parte del norte de Venezuela, donde se han producido estos seísmos, predominan las fallas de desgarre. En ellas, los bloques de roca se desplazan horizontalmente uno respecto al otro. Durante largos periodos, la fricción impide el movimiento libre de las placas, de modo que la energía queda almacenada en las rocas. Cuando la resistencia de la falla es superada, se produce una ruptura brusca que genera un terremoto. Según apuntan los primeros informes, la falla que ha producido estos seísmos podría haber estado casi un siglo acumulando energía.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la ubicación de un doblete sísmico registrado en Venezuela.

Los geólogos afirman que Venezuela acaba de vivir un doblete sísmico. Este fenómeno se produce cuando en el interior de una falla existen zonas especialmente resistentes llamadas asperezas, formadas por bloques de roca muy rígidos, irregularidades geométricas, curvaturas o sectores con una fricción superior a la del resto de la falla. Cuando la ruptura iniciada por un gran terremoto encuentra una de estas asperezas, puede quedar temporalmente bloqueada. La energía continúa ejerciendo presión sobre ese obstáculo, concentrando allí aún más tensión. Y si la aspereza finalmente cede, puede generar un segundo terremoto de magnitud similar al primero. Y es por eso que, en ocasiones, pueden registrarse dos terremotos muy grandes separados únicamente por segundos.

Potencial destructivo

Los registros indican que, en la gran mayoría de casos, los dobletes sísmicos suelen ser más destructivos que los sismos normales. Eso se debe a que la sucesión de terremotos en un tiempo tan corto puede suponer una grave amenaza para la infraestructuras y la población. El primer terremoto puede provocar grietas, deformaciones y daños estructurales que no siempre son visibles desde el exterior y después, cuando llega el segundo terremoto, muchas construcciones ya han perdido parte de su capacidad para resistir las sacudidas. Esto, afirman los expertos, incrementa el riesgo de colapso de edificios, puentes e infraestructuras críticas. De ahí que, tal y como reportan las primeras imágenes de Venezuela, en muchas ciudades se han derrumbado edificios enteros y se teme que el recuento de víctimas sea masivo.

Los expertos afirman que, aunque los dobletes sísmicos son menos frecuentes que los terremotos convencionales, no son del todo una rareza. Diversos estudios han mostrado que una proporción significativa de los grandes terremotos del planeta presenta características de eventos múltiples. Sobre todo entre los sismos de magnitud muy elevada, especialmente aquellos superiores a 7,5. Según algunos estudios, hasta el 20% de los terremotos muy grandes pueden producir este efecto doble. En el terremoto de Pakistán de 1997, por ejemplo, el sismo inicial de magnitud 7,0 fue seguido por otro de magnitud 6,8 apenas 19 segundos después. Los estudios de ese caso demostraron que la concatenación de seísmos duplicó la duración del temblor del suelo y multiplicó exponencialmente el área afectada por el evento.