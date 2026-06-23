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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán dice que las negociaciones técnicas con EEUU han concluido y que ambas partes pasan a una segunda fase

Estados Unidos levanta las sanciones contra el crudo y los petroquímicos iraníes por dos meses

El ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, saluda este lunes a su homólogo iraní, Abbas Araqchí, a su llegada a Mascate .

El ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, saluda este lunes a su homólogo iraní, Abbas Araqchí, a su llegada a Mascate . / MINISTERIO DE EXTERIORES DE OMÁ / Europa Press

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Próximo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado este domingo que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Teherán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio.

"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

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