Mette-Marit de Noruega recibe un trasplante de pulmón tras meses de preocupación por su salud

Mette-Marit de Noruega afronta una nueva etapa en su vida. La princesa heredera, de 52 años, ha sido sometida con éxito a un trasplante de pulmón en el Rikshospitalet de Oslo, según ha confirmado la Casa Real noruega y han recogido los principales medios del país. La intervención llega después de meses de preocupación por el empeoramiento de la fibrosis pulmonar que le fue diagnosticada en 2018.

La esposa del príncipe Haakon de Noruega había sido incluida en la lista de espera para un trasplante el pasado 5 de junio, después de que los médicos constataran que la evolución de su enfermedad pulmonar crónica era grave. La propia Casa Real explicó entonces que la decisión se había tomado tras exhaustivos exámenes médicos y debido al carácter potencialmente mortal de la dolencia.

Ahora comienza para Mette-Marit una fase especialmente delicada. Según la prensa noruega, la princesa permanecerá hospitalizada durante varias semanas para recibir seguimiento médico, ajustar la medicación y prevenir posibles complicaciones. Después llegará un periodo de rehabilitación en el que la Casa Real ha anunciado que no ofrecerá nuevas actualizaciones hasta que haya novedades relevantes sobre su evolución.

Haakon adapta su agenda

La noticia supone un respiro para la familia real noruega tras semanas de máxima preocupación. En los últimos meses, la imagen de Mette-Marit con ayuda respiratoria en actos públicos había aumentado la inquietud en Noruega. Su deterioro físico también había obligado al príncipe Haakon y a otros miembros de la familia a reorganizar sus agendas para acompañarla en este proceso.

Haakon, heredero al trono noruego, ha decidido adaptar de nuevo sus compromisos oficiales para estar junto a su esposa durante la recuperación. La pareja ha trasladado su agradecimiento por los mensajes de apoyo recibidos en estos días, en un momento marcado por la prudencia médica y por la esperanza tras una operación decisiva.

Primogénito, en prisión

El trasplante llega, además, en un contexto personal complejo para la princesa. La familia ha vivido bajo una fuerte presión mediática por el caso judicial de Marius Borg Høiby, hijo mayor de Mette-Marit, condenado esta misma semana a cuatro años de prisión por varios delitos graves, según informó la prensa española citando el proceso judicial noruego.

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Aun así, la prioridad ahora está en la recuperación de la princesa heredera de Noruega. Mette-Marit, que desde hace años ha hablado con naturalidad de su enfermedad, inicia tras el trasplante pulmonar un camino largo, vigilado de cerca por los médicos y seguido con atención por una sociedad noruega que ha mostrado una amplia ola de apoyo hacia una de las figuras más conocidas de su Casa Real.