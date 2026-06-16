Trump advierte de que si Irán se hace con un arma nuclear sufrirá consecuencias increíbles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a celebrar este martes durante la cumbre del G7 un acuerdo “muy importante” y “justo” con Irán, mientras que consideró que la guerra en el Líbano es un mal “menor” en este conflicto.

Al margen del G7, el dirigente estadounidense y el Emir de Qatar se reunieron para abordar los últimos avances en el conflicto, especialmente el “cambio de régimen” en Irán. Trump declaró que no deseaba que el régimen iraní fuera derrocado, pero que estos cambios fueron “racionales, fuertes e inteligentes” para el país, a pesar de mostrar cierto escepticismo: “no creo en los cambios de régimen (...) nunca funcionan”.

“Supongo que tenemos un cambio de régimen; el primer grupo de líderes está muerto, al igual que el último. Parte del tercero también. Hoy negociamos con gente muy racional, fuerte e inteligente. No están radicalizados”, añadió. Sobre la reconstrucción de Irán, el mandatario estimó que llevaría "muchos años", al tiempo que reafirmó el deseo de Estados Unidos de obtener el uranio enriquecido de Irán como parte de un futuro acuerdo.

Unas declaraciones previas al encuentro con el emir de Qatar, en las que aprovechó para elogiar la “valentía” del país y “la forma en que manejaron la situación” estando “en primera línea”. Por su lado, el Emir de Qatar, aplaudió el estado de las relaciones bilaterales entre Qatar y Estados Unidos desde la visita de Donald Trump a Doha. “Muchas gracias por su liderazgo; tomó la decisión correcta”, añadió el Al Thani, dirigiéndose a su homólogo. “Estamos aquí para ayudar”, insistió.

Irán jamás tendrá un arma nuclear

Sobre el punto crítico del acuerdo relacionado con el programa nuclear iraní, Donald Trump afirmó que “Irán nunca tendrá armas nucleares”, en cuyo caso el país se enfrentaría a “consecuencias inimaginables”.

“Irán jamás tendrá un arma nuclear; no la desarrollará, no la comprará ni hará nada con ella”, sentenció el estadounidense, recordando que esta fue una de las condiciones para firmar el acuerdo de alto el fuego con Teherán. De lo contrario, “sufrirán consecuencias terribles”, prometió: “Se desatará el infierno sobre ellos; no lo van a permitir”.

Trump lanza una advertencia a Nethanyahu

En un ataque de sinceridad propio de Trump, el presidente declaró haber expresado su descontento al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras los recientes ataques israelíes contra Beirut y los suburbios del sur de la capital libanesa. “No me agrada el reciente bombardeo israelí de los suburbios del sur”, afirmó, añadiendo que Israel debería dejar que Siria se encargue de la amenaza que representa Hezbolá.

Hasta ahora, la amistad entre ambos dirigentes gozaba de una buena salud, sin embargo, Trump considera que el líder israelí debe hacerse “más responsable respecto” sobre la situación en el Líbano; “He tenido una excelente relación con Bibi, pero ahora debe ser más responsable con respecto al Líbano. No estoy satisfecho con la forma en que Israel se ha comportado con el Líbano y con Hezbolá”.

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No corto con eso, el mandatario estadounidense lanzó un dardo a Israel: “Sin Estados Unidos, no existiría Israel. Sin mí, no existiría Israel. Porque ningún otro presidente estuvo dispuesto a hacer lo que yo hice”.