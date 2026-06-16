Seísmo
Un terremoto de magnitud 6,7 sacude la isla de Célebes, en el centro de Indonesia
Las autoridades descartan por el momento decretar una alerta de tsunami tras el seísmo, que ha estado seguido por numerosas réplicas, incluida una que ha llegado hasta la magnitud 5,2
EP
Un terremoto de magnitud 6,7 en la escala abierta de Richter ha sacudido este martes parte del centro de Indonesia, según han confirmado las autoridades, que han detallado que el epicentro ha estado situado en la isla de Célebes, sin dar por ahora informaciones sobre posibles víctimas o daños materiales.
La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) ha indicado en un comunicado que el epicentro ha estado situado unos 42 kilómetros al sureste de la ciudad de Palu, en la provincia de Célebes Central, con el hipocentro ubicado a unos diez kilómetros de profundidad.
El seísmo ha estado seguido por numerosas réplicas, incluida una que ha llegado hasta la magnitud 5,2 en la escala abierta de Richter, lo que ha llevado al organismo a recomendar a la población que esté atenta ante la situación, si bien ha descartado por el momento decretar una alerta de tsunami.
La ciudad de Palu fue una de las que quedó devastada en 2018 a causa de un tsunami provocado por un terremoto de magnitud 7,5 en la escala abierta de Richter registrado en el país. La localidad, un importante destino turístico en Indonesia, fue alcanzada por olas de más de dos metros de altura, un suceso que dejó cientos de muertos.
El archipiélago de Indonesia se encuentra enclavado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que le convierte en escenario recurrente de este tipo de fenómenos. En esta zona se registran alrededor del 90% de los terremotos a nivel mundial.
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