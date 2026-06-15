Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acuerdo EE. UU e IránCeltaSentencia bancoNaval ChinaAbandono fincasIncendios en GaliciaForo Educación 2026
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos cuatro personas han muerto esta madrugada en un ataque ruso masivo con misiles y drones contra varios distritos de Kiev

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón.

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón. / Europa Press/Contacto/Alexei Kon

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una boda celtista hasta las lágrimas: la sorpresa de Iago Aspas y Claudio Giráldez que emocionó a Valeria y Alberto
  2. Las playas de Vigo empiezan a vaciarse
  3. El perro más bello del mundo es de Vigo y se llama Hugo Boss: «Lo mejor que tiene es la expresión de la cara, es precioso»
  4. El comercio local de Vigo, en contra de la apertura de supermercados domingos y festivos: «Es competencia desleal»
  5. Muere un motorista en un accidente en Barro
  6. La gallega Tatiana Badiola de 33 años, entre las primeras beneficiadas por las ayudas de la ley ELA: «Ahora empieza otro desafío; convertir ese derecho en cuidados reales»
  7. Aduanas incorporará a su base de Vigo una patrullera de casi 40 metros incautada el pasado verano en el Estrecho
  8. Huida temeraria en Moaña: un conductor circula por dirección prohibida a más de 110 km/h para evitar un control e intenta sacar de la carretera a la Policía Local

El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio
Tracking Pixel Contents