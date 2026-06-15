Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Muere un civil en la región fronteriza rusa de Briansk tras un ataque de drones ucranianos

Una civil rusa murió hoy en la región fronteriza rusa de Briansk tras un ataque de drones ucranianos, la tercera víctima mortal rusa de la jornada, según informó el gobernador local, Yegor Kovalchuk.

"Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron con un dron de ala fija la localidad de Sagútyevo del distrito Tubchevski. A consecuencia del ataque murió una civil", escribió en su canal de MAX, la red de mensajería rusa.

Añadió que otros dos hombres resultaron heridos y reciben la atención médica necesaria. Se trata de la tercera víctima civil de la jornada, tras una fallecida en la anexionada región ucraniana de Crimea y un muerto en la región rusa de Oriol.