Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania impulsa los salarios y el reclutamiento extranjero en una gran reforma militar

Ucrania está poniendo en marcha la mayor transformación de su ejército desde el inicio de la invasión a gran escala por parte de Rusia, con planes para aumentar considerablemente los salarios, introducir contratos de servicio militar de duración determinada y cubrir hasta el 50 % de los puestos de infantería y asalto con extranjeros.

Las medidas, anunciadas por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tienen como objetivo convertir los salarios de la infantería en "los más altos del mundo".

El salario medio de la infantería en primera línea aumentará hasta unos 7.000 dólares al mes (6.000 euros), con un máximo de hasta 10.000 dólares (8.640 euros), en comparación con los actuales 2.500 a 3.000 dólares (2.160 a 2.600 euros) para quienes ocupan puestos de vanguardia.