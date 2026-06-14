Corea del Norte arremete contra la UE y Corea del Sur por condenar su apoyo militar a Rusia frente a Ucrania

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte ha arremetido este sábado contra la Unión Europea y Corea del Sur, acusando a ambos bloques de mantener una "obsesión con la confrontación", en respuesta a la condena emitida por Bruselas y Seúl respecto a la cooperación militar norcoreana con Moscú en el frente ucraniano.

"Como era de esperar, la República de Corea es un Estado enemigo invariable obsesionado con la hostilidad y la confrontación (...) Como consecuencia inevitable, la 'daga' favorita de Estados Unidos acabó asomando por el pañuelo de seda llamado 'paz'", ha espetado con contundencia el portavoz en declaraciones recogidas por la agencia estatal norcoreana, KCNA.

En respuesta a la declaración conjunta firmada el pasado miércoles por el mandatario surcoreano y los líderes comunitarios, la cartera de Exteriores norcoreana ha afirmado que esta constituye "una clara violación de la soberanía" y establece un "acto hostil".

En la misma línea, Corea del Norte ha acusado a Lee de "quitarse la molesta máscara de la paz" y ha calificado a su país como "el Estado enemigo número uno", alegando que nunca podrá existir una "coexistencia pacífica" entre ambos países mientras Corea del Sur sea un "títere de las fuerzas ucranianas".

UE y Corea, socios ante la participación norcoreana en el frente ucraniano

La Unión Europea y Corea del Sur sellaron el pasado miércoles un acuerdo de comercio digital y reforzaron su asociación estratégica en nuevas áreas de cooperación de seguridad y la defensa, en un momento global "incierto", según definieron los mandatarios.

Los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen y António Costa, junto al presidente surcoreano, Lee Jae Myung, condenaron "la cooperación militar ilegal" entre Moscú y Pyongyang, al tiempo que expresaron su "grave preocupación" por los programas nucleares y de misiles balísticos de Corea del Norte, reclamando la desnuclearización completa de la Península de Corea.

De esta manera, von der Leyen subrayó que la seguridad europea y la coreana "están más interconectadas que nunca", poniendo como ejemplo que soldados norcoreanos combaten junto a tropas rusas en Ucrania. También agradeció a Seúl su "vital apoyo" a Kiev desde el primer día de la invasión.

Kim Jong Un Reafirma la alianza con Rusia y descarta la desnuclearización

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, reafirmó el pasado viernes la alianza entre Pyongyang y Moscú en una carta enviada al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y recalcó su "apoyo incondicional" al país en pleno acercamiento entre ambos y a medida que avanza la invasión de Ucrania.

En este sentido, atribuyó el creciente vínculo entre las partes al cumplimiento de sus respectivas obligaciones en virtud del tratado de asociación estratégica integral firmado en la cumbre de junio de 2024, un pacto que fue duramente criticado por la comunidad internacional, con especial mención a Bruselas y Seúl.

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A su vez, Corea del Norte endureció su tono hace unas semanas después de que los países que conforman el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad) --Australia, Estados Unidos, India y Japón-- abogasen por la "desnuclearización" del país. Desde Pyongyang aseguraron que, "digan lo que digan otros", Corea del Norte defenderá sus "derechos soberanos, la seguridad e intereses y el derecho al desarrollo del Estado".