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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Pakistán confirma la existencia de un "texto definitivo y consensuado de acuerdo de paz" entre Irán y EEUU

El presidente estadounidense suspende los ataques contra Irán tras asegurar que se han aprobado los "puntos finales" del acuerdo

El presidente de EEUU, Donald Trump.

El presidente de EEUU, Donald Trump. / EFE

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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