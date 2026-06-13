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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Pakistán confirma la existencia de un "texto definitivo y consensuado de acuerdo de paz" entre Irán y EEUU
El presidente estadounidense suspende los ataques contra Irán tras asegurar que se han aprobado los "puntos finales" del acuerdo
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Irán afirma que el acuerdo con Estados Unidos se podría firmar en los "próximos días"
El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que Irán podría firmar un memorando de entendimiento con Estados Unidos en "los próximos días", de manera digital y no presencial. "Estamos más cerca que nunca en estos momentos y esperamos que se produzca en los próximos días", dijo Araqchí en unas declaraciones en la televisión estatal iraní.
"Si se aprueba, el acuerdo se firmará de manera remota", aseguró el jefe de la diplomacia iraní, contradiciendo las informaciones procedentes de Estados Unidos que apuntan a una posible rúbrica en una ciudad europea.
Según la versión de Araqchí, el acuerdo cuenta con dos partes, la primera hace referencia a la liberación de activos iraníes bloqueados en el extranjero, al levantamiento del bloqueo tanto estadounidense como iraní de Ormuz y el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano.
El diplomático aseguró además que Irán establecerá un sistema de control de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del petróleo mundial antes de la guerra. En la segunda parte del acuerdo se abordaría más adelante la cuestión nuclear, según el político iraní. Araqchí consideró que "Irán es el ganador de la guerra con Estados Unidos", país que no pudo, en su opinión, derrotar a la República Islámica.
EEUU derriba drones iraníes dirigidos a Ormuz pese al optimismo por un acuerdo inminente
Estados Unidos informó este sábado que derribó varios drones de Irán que tenían como objetivo buques comerciales en el estrecho de Ormuz, a pesar del optimismo mostrado unas horas antes por ambas partes respecto a un acuerdo de paz.
"Irán lanzó múltiples drones de ataque unidireccionales en un intento por golpear buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz", publicó en la red social X el Comando Central estadounidense para Oriente Medio (Centcom).
Este incidente se produce justo cuando Irán, Estados Unidos y Pakistán, que actúa como mediador, se muestran optimistas sobre la posibilidad, tras semanas de laboriosas negociaciones, de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio.
EEUU impide el paso de 139 buques en el estrecho de Ormuz desde el inicio del cierre de puertos iraníes
El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este viernes que ha bloqueado el paso a 139 buques mercantes en el estrecho de Ormuz en cumplimiento con el cierre perimetral de la zona anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que en la víspera decidió suspender los ataques contra el país asiático alegando que se habían aprobado los "puntos finales" de un principio de acuerdo con Teherán.
"Las fuerzas estadounidenses siguen aplicando de forma estricta el bloqueo contra Irán. El CENTCOM ha desviado 139 buques mercantes que cumplían con las normas y ha inmovilizado nueve buques que no las cumplían desde el 13 de abril", ha informado el organismo en sus redes sociales.
Pakistán anuncia un "texto definitivo" del acuerdo de paz entre Irán y EEUU
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este viernes que se ha alcanzado un "texto definitivo y consensuado" para un acuerdo de paz entre Irán y EEUU.
"Podemos confirmar que se ha alcanzado un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz y que Pakistán está colaborando estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos", afirmó Sharif en X.
"La paz nunca ha estado tan cerca como ahora", agregó el jefe del Gobierno paquistaní.
Israel mata a dos combatientes de Yihad Islámica y a uno de Hamás en ataques contra Gaza
El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la muerte de dos supuestos miembros de Yihad Islámica y otro del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en ataques efectuados en la víspera contra la Franja de Gaza.
Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha indicado en un comunicado que los tres fallecidos "planeaban perpetrar atentados terroristas" en el enclave palestino y que "representaban una amenaza inmediata" para el Ejército.
Irán afirma que el acuerdo con EEUU "nunca ha estado tan cerca"
El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, aseguró este viernes que un "memorando de entendimiento" con Estados Unidos "nunca ha estado tan cerca" y aseguró que los detalles del mismo se compartirán "en el momento oportuno".
"El Memorando de Entendimiento de Islamabad nunca ha estado más cerca. A la espera de su finalización, los medios deben abstenerse de entrar en especulaciones sobre su contenido. De acuerdo con nuestro enfoque responsable y transparente, todos los detalles se compartirán con el público en el momento oportuno", dijo Araqchí en un mensaje en X.
A pesar de que ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Washington y Teherán habían alcanzado un "gran acuerdo" que tal vez se firmaría este mismo fin de semana en Europa, los medios estadounidenses e iraníes diferían del contenido del mismo.
Trump ha dicho en 39 ocasiones desde que comenzó la guerra que el acuerdo con Irán está cerca
El presidente de Estados Unidos lleva semanas dando bandazos sobre la posibilidad de un acuerdo de paz con Irán. Si en un instante Donald Trump amenaza con un bombardeo despiadado o incluso que hará desaparecer a la civilización iraní de la faz de la tierra, al momento siguiente da marcha atrás y asegura que un acuerdo está cerca. Todo en un ciclo desconcertante y continuo desde que Estados Unidos e Israel lanzaran la guerra contra Irán el pasado 28 de febrero. (Seguir leyendo)
Habla Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a Irán de no negociar de buena fe y de filtrar términos del acuerdo de paz que no tienen "nada que ver" con lo conciliado por escrito. "Los términos que Irán filtró a las 'noticias falsas' no tienen nada que ver con los términos acordados por escrito. Lo que dijeron, incluida su declaración débil y patética sobre la existencia de un acuerdo, no guarda relación alguna con la verdad", escribió Trump en su red Truth Social.
Un "memorando de entendimiento" con EEUU está "casi finalizado"
Irán asegura que la parte principal del texto del "memorando de entendimiento" con Estados Unidos se encuentra desde ayer "casi finalizada", aunque cuestiones como la nuclear o el levantamiento de sanciones se negociarán en otro acuerdo futuro, por lo que no se trataría de un acuerdo final. El medio oficial IRNA aseguró este viernes que el texto que ayer el portavoz de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, dijo que estaba "casi finalizado" no es el que especulan los medios, sino que se basa en los 14 puntos que impone Teherán y es solo "un memorando de entendimiento", pues seguirían negociando el "acuerdo final".
Nuevos recargos por combustible
Las dos mayores aerolíneas de Japón, All Nippon Airways (ANA) y Japan Airlines (JAL), anunciaron este viernes nuevos recargos por combustible, debido al encarecimiento del crudo por la situación en Oriente Medio a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. En el caso de los vuelos en las rutas que conectan el archipiélago con Europa, Norteamérica, Oriente Medio y Oceanía, el recargo pasará a ser de 65.000 yenes (350 euros) a partir del 1 de julio y hasta el 31 de agosto.
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