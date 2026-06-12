Pakistán anuncia un "texto definitivo y consensuado" del acuerdo de paz entre EEUU e Irán

El final de la guerra entre Estados Unidos e Irán parece, este viernes, mucho más cerca, después de que el primer ministro de Pakistán, país mediador entre los dos contendientes, haya anunciado esta tarde que hay fumata blanca sobre "el texto final y consensuado del acuerdo de paz". Así lo ha asegurado Shehbaz Sharif en un mensaje en X en el que ha apuntado también que Islabamad "está colaborando estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos". Las próximas horas serán claves para ver si el pacto acaba materializándose.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ya avanzó este jueves, tras dos días de intensos ataques cruzados, que Washington y Teherán habían llegado a un acuerdo "muy sólido" que podría firmarse este mismo fin de semana en Europa. Pero Irán desmitió a través de fuentes anónimas a medios y agencias estatales la existencia de la entente. El mismo guion que se ha repetido desde el inicio de las hostilidades, el pasado 28 de febrero. Trump ha anunciado en al menos 39 ocasiones que el acuerdo con Irán está cerca.

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Al ambiente constructivo ha contribuido este viernes el ministro de Exteriores de Irán, Abbás Araghchi, quien en la red social X ha destacado que "el memorando de entendimiento (...) nunca ha estado tan cerca".