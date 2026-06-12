Macron y Carney celebran la alianza de Canadá y la UE frente a Trump: "Compartimos una visión común del mundo"

Francia es la primera parada que realiza el primer ministro canadiense, Mark Carney, en Europa antes de la Cumbre del G7 del próximo lunes. En París, Carney se reunió con el presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo para discutir sobre cómo impulsar la asociación estratégica entre ambos países, y formalizar el traspaso de presidencia del G7 de Canadá a Francia. Ambos líderes celebraron el "acercamiento" del país norteamericano a Europa frente a "regreso de las dinámicas de poder", en alusión a las turbulencias generadas por Donald Trump.

"Más que nunca, compartimos una visión común del mundo", comenzó diciendo el presidente Macron este viernes para continuar remarcando las tensiones internacionales de los últimos años. "Observamos que el orden internacional está fragmentado, marcado por un retorno a las luchas de poder, desafíos a las normas comunes y coerción económica".

El presidente francés situó a Canadá entre "los países geopolíticamente más cercanos a la Unión Europea", especialmente tras su participación en la coalición de voluntarios en apoyo a Ucrania, que calificó como "una señal de coherencia, también en el plano operativo y militar". Macron y Carney abordaron además cuestiones como la inteligencia artificial, la industria aeroespacial, las tecnologías cuánticas y el acceso a minerales críticos para construir en una democracia "lúcida, fuerte y capaz de funcionar conjuntamente". "Por ello, debemos reforzar nuestra autonomía de decisión, nuestra seguridad económica, y nuestra resiliencia económica, industrial, tecnológica", declaró Macron en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Francia es el tercer mercado de exportación más importante para Canadá dentro de la Unión Europea y su quinta fuente más importante de inversión extranjera. En este contexto, Carney busca con su visita atraer nuevas inversiones y crear nuevas oportunidades para las industrias canadienses. Su agenda incluye además reuniones con destacados ejecutivos empresariales. "En el último año, los intercambios comerciales entre Canadá y Francia han aumentado un 10%. Para el nuevo año hemos firmado nuevos acuerdos de cooperación en materia de defensa, de tecnología cuántica y de transporte", anunció el primer ministro candiense. "El próximo orden mundial probablemente se construirá desde Europa, y Canadá formará parte de esa iniciativa", sentenció.

Ayuda humanitaria en Gaza

Ambos dirigentes aprovecharon su encuentro, y coincidiendo con la conferencia de alto nivel sobre la solución de los dos Estados entre Israel y Palestina, para insistir en que esta vía es la única para alcanzar una paz duradera en la región. En este contexto, Carney anunció que su país aportará 100 millones de dólares en ayuda humanitaria urgente para asistir a los palestinos en Cisjordania y Gaza.

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Esta reunión bilateral podría ser una de las últimas entre ambos mandatarios, ya que el segundo mandato de Macron finaliza en mayo de 2027. "El encuentro en el G7 nos ayudará a consolidar los vínculos con nuestros aliados en materias de energía, comercio, cultura y tecnología", sentenció el canadiense.