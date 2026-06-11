La prensa internacional se deshace en elogios sobre el acto del Papa en la Sagrada Familia

"Majestuoso", "espectacular", "histórico". Son algunos epítetos utilizados por los principales medios de comunicación internacionales para referirse al acto celebrado el miércoles en la Sagrada Familia, donde el papa León XIV bendijo la flamente torre de Jesús coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto de la basílica, Antoni Gaudí. Por la grandeza arquitectónica, por el elegante espectáculo de música, fuegos artificiales y drones y por la nutrida presencia de personalidades, desde el papa hasta los reyes de España pasando por el presidente del Gobierno y de la Generalitat.

No quedaron fuera de las informaciones, sin embargo, aspectos menos glamourosos como la posibilidad de que algunos vecinos vean derribadas sus viviendas ante el proyecto de escalinata en la facha de la Gloria ni el intento de boicot con 'estelades' cuando, entre las partituras del coro, la policía nacional, responsable la seguridad dentro del templo, se percató de un manual independentista para llevar a cabo durante el acto.

Una de las mayores agencias de noticias del mundo, Associated Press, informó de que el acto en la Sagrada Familia fue "el momento clave de la visita del Papa a España». Tras destacar que los reyes de España se encontraban entre los asistentes, destacó que el pontífice «habló en catalán y en castellano». La agencia también dedica parte de su crónica a describir el interior de la Sagrada Familia: «El templo es una obra maestra arquitectónica y geométrica tanto por dentro como por fuera».

Espectáculo final

El diario estadounidense 'The New York Times' señaló que la inauguración de la Torre de Jesús precedió a «un espectacular espectáculo de luces y fuegos artificiales que arrancó exclamaciones de asombro entre el público». Completó el artículo con la polémica por el proyecto de escalinata que queda por hacer y que pone en entredicho la continuidad de los vecinos en sus viviendas.

La cadena de noticias europea Euronews publicó igualmente un vídeo resumen de toda la jornada del miércoles por la tarde, al igual que la estadounidense CNN, centrándose especialmente en el espectáculo final. La cadena estadounidense repasa en un artículo cómo se desarrolló la velada y destaca que, según la propia basílica, el emblemático edificio recibe cada año más visitantes estadounidenses que españoles.

La cadena británica BBC apostó por el vídeo del espectáculo final en su cuenta de Instagram, donde se hizo viral en apenas unas horas con medio millón de visualizaciones en apenas unas horas. En su web abrió con imágenes del espectáculo de drones, la iluminación de la torre y los fuegos artificiales para subrayar que la basilica de la Sagrada Familia pasa a ser la iglesia más alta del mundo.

"Colores cambiantes"

El periódico francés 'Le Monde informó sobre el acontecimiento, publicando fotografías de los fuegos artificiales y destacando que el espectáculo final «bañó la basílica inacabada en colores cambiantes que resaltaban las agujas de las torres». Además, el diario reprodujo fragmentos del discurso de León XIV, como su referencia a que no se puede «creer en Jesús y promover la guerra».

El periódico alemán 'Die Zeit' es otro de los medios que informó sobre la visita pontificia, incluyendo asimismo vídeos de la bendición y destacando que el ministro de Cultura alemán, Wolfram Weimer, fue uno de los asistentes al acto.

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La prensa italiana puso más énfasis en la dimensión religiosa y simbólica. Diarios como 'La Repubblica' destacaron las palabras del Papa sobre la paz, la fraternidad y el diálogo para presentar la Sagrada Familia como uno de los grandes símbolos del cristianismo contemporáneo y de la herencia espiritual de Gaudí.