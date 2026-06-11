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Guerra en Oriente Próximo

El Ejército iraní anuncia que cierra el estrecho de Ormuz "por completo"

Teherán afirma que el cierre afecta a todo tipo de embarcaciones, contra las cuales advirtió que disparará si tratan de cruzar este disputado punto

Imagen del estrecho de Ormuz.

Imagen del estrecho de Ormuz. / IRNA / EFE

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EFE

Bogotá

El Ejército de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz "por completo" a todo tipo de embarcaciones, contra las cuales advirtió que disparará si tratan de cruzar este disputado punto, clave para el comercio global de crudo.

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