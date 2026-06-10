¿Qué está pasando en Belfast? Claves de la ola de violencia contra los inmigrantes en Irlanda del Norte

Un refugiado sudanés, solicitante de asilo, protagonizó el martes un grave ataque contra un ciudadano en Belfast al clavarle varias veces un arma blanca en la cabeza. La indignación ciudadana, alimentada por la extrema derecha, degeneró la madrugada del miércoles en incidentes en las calles de la localidad, con vehículos y edificios en llamas y actos de acoso y humillación hacia familas inmigrantes ajenas al violento suceso. A continuación, las claves de un episodio violento donde confluyen varios elementos.

El detonante del episodio de violencia en las calles de Belfast fue el ataque con arma blanca ocurrido el 8 de junio donde un hombre de unos 40 años sufrió heridas muy graves en la cabeza, el cuello y los ojos provocadas por un hombre sudanés de 30, solicitante de asilo. La brutalidad de la agresión corrió por las redes sociales como la pólvora, provocando una profunda indignación ciudada. Las autoridades, que han descartado la motivación terrorista, detuvieron al agresor, que ha comparecido delante del juez bajo la acusación de intento de asesinato, entre otros delitos. Fue un vecino, Maitiu Mag Tighearnan, quién consiguió reducir al atacante tras golpearle varias veces con un palo. La víctima continua en estado grave.

La brutalidad del ataque, registrado en imágenes y colgado en las redes sociales, puso en bandeja a grupos antiinmigración el llamamiento a salir a las calles. Lo que empezó como una protesta, derivó en actos violentos contra el mobiliario urbano - se quemaron vehículos y autobuses- y contra la población inmigrante residente en la ciudad norirlandesa. Varias familas de étnias minoritarias se marcharon de sus casas despavoridas ante las amenazas de agresión de grupos enfervorizados.

Las autoridades han constatado que la extrema derecha tuvo un papel determinante en la movilización y amplificación de las protestas. Varios medios y responsables políticos norirlandeses han señalado específicamente que figuras como Tommy Robinson, el activista político británico de extrema derecha, difundieron mensajes sobre el caso en redes sociales y ayudaron a convertir el apuñalamiento en un "evento desencadenante" para la movilización antiinmigración, informa el periódico 'The Guardian'. El magnate Elon Musk también ha avivado en redes la manifestación en las calles.

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La primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, calificó los ataques contra inmigrantes de "matonismo" y "cobardía". La ministra de Justicia, Naomi Long, afirmó que el crimen original está siendo explotado para justificar violencia racista. El primer ministro británico, Keir Starmer, condenó tanto el apuñalamiento como los disturbios posteriores.