Trump anuncia represalias contra Irán por derribar un helicóptero estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que habrá represalias contra Irán por haber derribado anoche un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, a pesar de que el ataque no dejó víctimas.

"Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", declaró el republicano en su red Truth Social.

Este martes, un helicóptero militar con dos soldados estadounidenses cayó cerca de la costa de Omán, donde ambos sobrevivieron, según informó este martes el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en medio de la renovada tensión en la región por el intercambio de ataques entre Irán e Israel.

Incidente en el Estrecho de Ormuz

Fuerzas estadounidenses rescataron a los dos tripulantes del helicóptero AH-64 Apache a las 19:33 horas del este de Estados Unidos (23:33) del lunes tras la caída de la aeronave, que patrullaba aguas regionales, reveló ahora el Centcom, con sede en Florida, en un comunicado.

"Los soldados fueron rescatados a salvo en unas dos horas y están en condición estable. La causa del incidente está bajo investigación", agregó el organismo militar en la nota informativa de tres párrafos. El Centcom no aclaró si sospecha que el incidente derivó de un ataque o de un accidente.

También el lunes en el golfo de Omán, el Ejército estadounidense disparó a un buque petrolero por violar el bloqueo de Estados Unidos a Irán, que desde el 13 de abril ha resultado en siete barcos inhabilitados y 134 desviados, de acuerdo con el Comando Central.

Tensiones renovadas

Los hechos ocurren en medio de las renovadas tensiones en la región, donde Irán lanzó el domingo por la noche y en la mañana del lunes oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano, y las fuerzas israelíes respondieron con ataques contra varios puntos de la República Islámica.

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Tras el intercambio de ataques, ambas partes anunciaron el fin de las operaciones militares, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el lunes a ambos a dejar de disparar "inmediatamente" al defender que está cerca un acuerdo con Teherán para acabar con la guerra.