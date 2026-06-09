Presencia insólita
El Madison Square Garden abuchea a Trump durante su asistencia a las finales de la NBA
El primer mandatario de Estados Unidos en activo en presenciar unas finales de baloncesto se vio envuelto en abucheos y largas colas de seguridad
Redacción
Donald Trump recordó ayer la complicada relación que mantiene con su ciudad, Nueva York. El presidente estadounidense fue abucheado durante su asistencia a las finales de la NBA, que enfrentan a los New York Knicks contra los San Antonio Spurs.
La presencia de Trump en el Madison Square Garden, el pabellón deportivo más icónico del mundo, le convirtió en el primer mandatario de Estados Unidos en activo que presencia unas finales de la liga nacional de baloncesto. Sin embargo, el hito se vio eclipsado por los silbidos que le acompañaron cuando su imagen se vio proyectada en las pantallas de la cancha durante la interpretación del himno nacional.
Los gritos se produjeron después que los poseedores de entradas fueran obligados a hacer largas colas para entrar al recinto y esperar durante más de dos horas antes del partido debido a las medidas de seguridad impuestas por la insólita presencia del presidente Trump.
Los abucheos ilustran la compleja relación de Trump con Nueva York, una ciudad profundamente progresista y demócrata en la que cimentó el imperio económico y la fama que le catapultó a la Casa Blanca.
Al tercer encuentro entre ambos equipos también asistió el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, así como una larga lista de famosos como Spike Lee, Timothee Chalamet, Tina Fey, Larry David o Ben Stiller. Trump acudió acompañado de su nieta Kai Trump y del propietario de los Knicks, James Dolan, pero también de otros miembros de la administración conservadora como el secretario de Transporte, Sean Duffy; el secretario del Interior, Doug Burgum; el administrador de la EPA, Lee Zeldin, y Steve Witkoff, enviado especial a Oriente Medio.
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