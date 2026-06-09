Violencia sexual
La policía de Milán investiga una agresión sexual en grupo a una estudiante española de Erasmus
La Fiscalía de Milán ha abierto diligencias para identificar a los cuatro o cinco individuos que presuntamente atacaron a la estudiante española en un coche
EFE
La policía de Milán investiga una presunta agresión sexual en grupo a una estudiante universitaria española que se encontraba de intercambio Erasmus en la ciudad del norte de Italia, según informaron el lunes los medios locales.
La agresión ocurrió presuntamente durante la noche del pasado 22 al 23 de mayo, después de que la joven pasara una noche de fiesta en una discoteca de la periferia milanesa y fuera atacada por un grupo de en torno a cuatro o cinco individuos.
Según las mismas fuentes, los presuntos agresores son un grupo de hombres que abordaron a la joven fuera del local y, posteriormente, la agredieron también en el interior de un automóvil.
Tras sufrir el ataque, la estudiante, acompañada por una amiga, se trasladó a un hospital de la ciudad, donde los exámenes médicos pertinentes confirmaron la existencia de los abusos sexuales. Así, la joven acudió a la policía para interponer una denuncia y explicar lo sucedido.
La Fiscalía de Milán y la Policía italiana han abierto una investigación y centran actualmente sus esfuerzos en identificar a los presuntos autores del delito.
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