Guerra en Oriente Próximo
Trump pide a Israel e Irán que dejen de disparar "inmediatamente"
Teherán lanzó el domingo varias oleadas de misiles como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el lunes a lrán e Israel a dejar de disparar "inmediatamente", después de que Teherán lanzara ataques con misiles contra territorio de Israel, que ha respondido contra objetivos iraníes. "Israel e Irán deben parar de disparar inmediatamente", indicó Trump en su perfil de Truth Social.
Irán lanzó en la noche del domingo varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano, e Israel respondió con ataques contra varios puntos del país persa, entre ellos Teherán. Como respuesta, Teherán atacó de nuevo Israel la primera hora de esta mañana con -dijo- bombardeos contra las bases de Tel Nos y Nevatim. Al mismo tiempo, los hutíes de Yemen lanzaron un misil a territorio israelí, que fue interceptado.
Con la tensión en máximos desde el cese del fuego en abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, intentó este domingo sin éxito disuadir al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de contraatacar a Irán, para evitar que entorpeciera las negociaciones de Washington con Teherán para acabar con la guerra.
Todo esto ocurrió a pesar de que Trump dijo en una entrevista con el Financial Times que Netanyahu "no tiene más opción" que aceptar el acuerdo que Washington negocie con Teherán tras las amenazas de Israel de responder a los ataques aéreos que este domingo lanzó Irán. "Él no tendrá ninguna otra opción. Yo tomo las decisiones. Yo tomo todas las decisiones. Él (Netanyahu) no toma las decisiones", expresó Trump.
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