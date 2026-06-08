Irán registra explosiones en Teherán, Isfahán y Tabriz tras el anuncio de Israel de nuevos ataques aéreos

Varias explosiones han sido registradas en Teherán, capital de Irán, así como en las ciudades de Isfahán y Tabriz, en el centro y noroeste del país, respectivamente, después de que el Ejército israelí anunciara en la madrugada de este lunes ataques contra la República Islámica.

El sonido de las detonaciones en esas urbes que ya han sido objeto de ataques previos desde el inicio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, ha sido confirmado por la agencia de noticias iraní Fars, sin que por el momento se hayan dado a conocer más detalles.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel han informado esta misma madrugada del lanzamiento de ataques aéreos contra objetivos militares en el oeste y centro del país asiático.

"La Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia, ha atacado recientemente objetivos militares del régimen terrorista iraní en el oeste y el centro de Irán", ha indicado la portavocía de las Fuerzas de Defensa de Israel en Telegram.

Estos ataques se producen horas después de que Irán haya lanzado varias oleadas de proyectiles contra el norte de Israel provocando la activación de las alarmas antiaéreas en casi 300 puntos de la geografía israelí. Todo ello, en represalia por el bombardeo israelí de este domingo sobre barrios del sur de Beirut, capital de Líbano.

También llegan luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que llamaría al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en aras de pedirle que no devolviera los ataques lanzados desde Irán contra Israel para facilitar así una salida negociada al conflicto.

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De hecho, horas después de ese anuncio, el jefe del Ejecutivo estadounidense ha afirmado que Netanyahu "no tendrá más remedio" que aceptar cualquier acuerdo negociado entre Washington y Teherán, en la medida en que, según ha indicado en una entrevista con el periódico británico 'Financial Times', el primer ministro israelí "no toma las decisiones".