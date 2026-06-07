Guerra en Ucrania
Zelenski denuncia un nuevo ataque ruso contra la central de Chernobil
Un dron Shahed impactó en el edificio que alberga el depósito temporal de residuos nucleares, sin que Kiev identificara ninguna fuga radioactiva
Efe
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció este domingo un nuevo ataque ruso contra la zona alrededor de la central nuclear de Chernobil con un impacto de un dron en un depósito de residuos nucleares que, sin embargo, no produjo radiaciones anormales. "Los rusos volvieron a atacar hoy la zona restringida alrededor de la central nuclear de Chernobil. Un dron Shahed impactó contra un edificio del depósito temporal de residuos nucleares. Se trata de una infraestructura altamente crítica y de un ataque ruso extremadamente vil", dijo Zelenski en su cuenta de X.
Claridad entre los socios
Zelenski agregó que los ministerios de Exteriores y de Energía trabajan para que todos los socios de Ucrania tengan claridad sobre lo ocurrido. "Rusia ha atacado deliberadamente una infraestructura nuclear. Hasta ahora no se ha medido un aumento de las radiaciones pero hay sin duda un aumento de la vileza rusa", sostuvo. Equipos ucranianos de emergencias han apagado el fuego que causó el impacto del dron.
No es la primera vez que sucede algo así. El pasado marzo, el escudo protector o sarcófago de la central, conocido como el Nuevo Confinamiento Seguro, sufrió daños considerables tras el impacto de un dron con explosivos. Aunque se logró reparar temporalmente para tapar los agujeros, el ataque degradó la estructura y se necesitan reparaciones integrales para evitar su colapso estructural.
Zelenski dijo que el mundo tiene que tomar nuevas medidas para "que los rusos sientan que su guerra terrorista es un golpe también contra Rusia".
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