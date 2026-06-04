Petro abandona la reforma de la Constitución de Colombia para intentar frenar la victoria de la ultraderecha en las urnas

Gustavo Petro apeló al sentido común y en un intento de atraer al centro político de cara a un segundo turno que se presenta en principio favorable al ultraderechista Abelardo de la Espriella frente a Iván Cepeda, el presidente colombiano decidió enterrar uno de sus proyectos más preciados: la idea de una reforma de la Carta Magna, vigente desde hace 35 años, a través de una Asamblea Constituyente. Petro todavía no admitió los resultados provisorios del primer turno que le dan a De la Espriella una ventaja de 700.000 respecto de su rival. Sin embargo, el gesto conocido este jueves parece encaminarse en la dirección de generar un mejor clima en las semanas previas al decisivo 21 de junio.

De acuerdo con el diario bogotano El Espectador, las circunstancias terminaron de convencer a Petro. Antes se realizaron varias reuniones, una de ellas con Cepeda, que terminaron por definir un giro en la campaña del Pacto Histórico. El propio equipo que acompaña a Cepeda insistió "en el costo político" de los intentos de modificar el texto fundamental que rige desde 1991. El comité promotor de la Asamblea Nacional habló en nombre de Petro y anunció que no continuará con la recolección de firmas para concentrarse en la conformación de un "gran acuerdo nacional". El presidente hizo público luego su respaldo a la suspensión de la recolección de firmas para allanarle el camino a la Asamblea. Un reconocimiento de que existen problemas más importantes que deben abordarse con pragmatismo.

Cepeda quiere concentrar sus esfuerzos proselitistas en una bandera común con el Gobierno: la "profundización de las reformas sociales" encaradas desde 2022.

"La decisión electoral reflejada en las últimas elecciones al reflejar una profunda división ciudadana no permite que el constituyente se convoque así mismo y ha dejado abierta la puerta de un regreso a los métodos del fascismo violento", explicó Petro a través de X. "Hoy lo que ha crecido es el fascismo y el peligro no solo de la derogación de todas las conquistas sociales logradas sino la muerte misma de la democracia y el riesgo total contra la vida, como lo ha hecho el fascismo en otros países y en otros momentos de nuestra historia, se muestra como decía Gramsci, bajo la forma de los monstruos".

Los sorpresivos resultados del pasado domingo no solo descolocaron al oficialismo, pese a que el desempeño en las urnas de Cepeda fue muy bueno. Los tres puntos de ventaja del ultraderechista encendieron la alarma en parte del espectro político centrista. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, puso de lado su histórica alergia al "petrismo" y llamó a evitar un desenlace electoral que podría tener consecuencias negativas para el país. El tema de la Constituyente, había señalado varios analistas, era uno de los obstáculos que encontraban algunos dirigentes moderados para acercarse a Cepeda. Ese obstáculo ya no está.

Noticias relacionadas

En este contexto, De la Espriella recibió el pasado martes un esperado regalo desde Washington: el entusiasta respaldo de Donald Trump. El mensaje del presidente de los Estados Unidos contribuye por estas horas a la unificación de todas las facciones de derecha detrás de la candidatura del abogado que se hace llamar "el Tigre", y es una excéntrica mezcla del argentino Javier Milei y el salvadoreño Nayib Bukele.