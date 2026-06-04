Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Hungría desbloquea la vía de Ucrania a la UE tras un acuerdo sobre la minoría magiar

El flamante primer ministro de Hungría, Péter Magyar, anunció este miércoles que cerró con la vecina Ucrania un acuerdo sobre una ampliación de los derechos de la minoría magiar en ese país, lo que allana el camino para un visto bueno de Budapest a iniciar negociaciones de adhesión a la UE con Kiev.

En un video colgado en Facebook, el conservador habló de una "gran noticia" y destacó que su equipo de negociadores logró lo que el anterior jefe de Gobierno, el ultranacionalista Viktor Orbán, no consiguió en 10 años.

"Hemos alcanzado un acuerdo integral con Ucrania sobre la ampliación de los derechos lingüísticos, educativos, culturales y políticos de la minoría húngara de unas 100.00 personas que vive allí", aseguró Magyar, ganador de las elecciones del pasado 12 de abril.