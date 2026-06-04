Las presiones de Trump
EEUU emite sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel
La medida también afecta a cinco entidades cubanas y a un hijo de Raúl Castro
EP
El Tesoro de Estados Unidos ha incluido este jueves en su lista de sancionados al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y a otras cuatro personas entre las que figura su predecesor, Raúl Castro, en el marco de las presiones de la Administración Trump a las autoridades cubanas y del bloqueo al país caribeño.
Los otros tres sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha sancionado son la primera dama y segunda esposa de Díaz-Canel, Lis Cuesta Pedraza; el hijo de esta e hijastro del presidente cubano, Manuel Anido Cuesta; además del único hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro.
La medida, que afecta asimismo a cinco entidades cubanas, es un paso más en la campaña de presiones del Gobierno de Estados Unidos contra las autoridades de la isla.
- Giráldez rechazó al Athletic y al Villarreal
- Problemas con el examen de la PAU de Dibujo Técnico en Galicia: profesores piden la dimisión del grupo que diseñó la prueba
- El cuerpo momificado hallado en Monteferro corresponde al de un vecino de Cangas
- Revolución en las compras en Vigo: supermercados tradicionales empiezan ya a abrir los domingos
- Polémica en la PAU: profesores de Historia protestan por una pregunta del examen de Historia de España sobre socialismo y anarquismo
- El histórico ascenso de la Unión Deportiva Ourense a Primera RFEF garantiza un sueldo mínimo de 25.000 euros para 18 jugadores
- Portugal ultima su primera línea de Alta Velocidad hacia España: los trenes con los últimos materiales ya circulan por ella
- Una vecina de Aldán regala a la reina Letizia una mantilla artesanal durante el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo