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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel y Líbano acuerdan un alto el fuego

Con la mediación de Estados Unidos, las partes han acordado un plan para crear "zonas piloto" controladas por el Ejército libanés y excluyan a Hizbulá

Humo tras un ataque de Israel en el sur de Líbano, este lunes.

Humo tras un ataque de Israel en el sur de Líbano, este lunes. / ATEF SAFADI / EFE

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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