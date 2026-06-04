La Cámara Baja de EEUU aprueba una medida simbólica para frenar la guerra de Trump en Irán

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución, impulsada por los demócratas y de carácter simbólico, que busca frenar la guerra que el presidente Donald Trump lanzó contra Irán sin autorización del Congreso.

Cuatro republicanos se sumaron al Partido Demócrata para obtener una votación favorable de 215-208, una resolución que ahora debe pasar el filtro del Senado y que, para entrar en vigor, tendría que ser ratificada por el propio Trump.

Los republicanos que se unieron por primera vez a la iniciativa demócrata fueron Brian Fitzpatrick, de Pensilvania; Thomas Massie, de Kentucky; Tom Barrett, de Michigan, y Warren Davidson, de Ohio.

Esta es la primera vez que una votación relacionada a la guerra de Irán es aprobada por los representantes y se une a otra resolución similar que el Senado había avanzado a finales de mayo.

El cambio de postura de los republicanos, que da un revés a las intenciones de Trump, surge en medio de críticas contra el mandatario por la aprobación de un fondo de 1.800 millones de dólares para sus aliados investigados durante la Administración de Joe Biden.

Sin embargo, la resolución debe pasar por el Senado y obtener una mayoría para ser enviada a la Casa Blanca, donde Trump debe decidir si aprueba o veta la iniciativa.

La resolución se ampara en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que exige la autorización del Congreso para mantener hostilidades militares prolongadas.

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Sus promotores sostienen que Trump ordenó la ofensiva contra Irán sin el visto bueno del Legislativo, mientras que la Casa Blanca defiende que actuó dentro de sus atribuciones constitucionales como comandante en jefe.