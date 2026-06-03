Bruselas
La UE avanza para abrir el primer bloque de negociaciones para la adhesión de Ucrania
La reciente derrota electoral del ex primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que mantenía bloqueada la iniciativa, ha posibilitado este paso adelante
EFE
La Unión Europea inició este miércoles los preparativos para abrir el primer bloque de las negociaciones formales para la adhesión de Ucrania tras levantarse el veto de Hungría, lo que supondrá un paso clave en este proceso que requiere la unanimidad de los Veintisiete.
Los Estados miembros dieron luz verde a iniciar esas conversaciones tanto con Ucrania como con la también candidata a la adhesión Moldavia, en una reunión de los Embajadores Permanentes de la UE celebrada hoy en Bruselas, según informó la Presidencia chipriota de turno.
Esta posición común para abrir el primer clúster (bloque temático) para las negociaciones con ambos países debe ser ahora formalmente adoptada por los Veintisiete la próxima semana, con el objetivo de iniciar formalmente esos contactos en dos conferencias interministeriales previstas para el 15 de junio en Luxemburgo, según explicaron fuentes comunitarias. El inicio del citado proceso "supone un hito significativo en el camino para la integración europea" de Ucrania y Moldavia, según señaló un portavoz de la Presidencia chipriota, quien destacó que esto envía "un fuerte mensaje de unidad y determinación" dentro de la UE y refleja "la prioridad estratégica" de las políticas de ampliación comunitaria.
Ucrania solicitó su adhesión a la UE en febrero de 2022 a raíz de la invasión de Rusia, se convirtió en país candidato de forma fulgurante en junio de ese año y las negociaciones de adhesión se iniciaron oficialmente en junio de 2024.
Hasta la reciente derrota electoral del ex primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ese país venía bloqueando la apertura de los seis clústeres o bloques temáticos que organizan los 35 capítulos técnicos de los que consta el proceso de adaptación del país a la legislación europea. Este paso requiere la unanimidad de los Veintisiete, en cada etapa en el camino de una adhesión a la UE.
En los últimos años, Ucrania ha continuado llevando a cabo las reformas acordadas con Bruselas, preocupada especialmente por la situación de la corrupción en el país y por la continuidad del conflicto generado por la invasión rusa en 2022.
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