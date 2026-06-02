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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump cree que puede haber un acuerdo con Irán la próxima semana pese al freno en las negociaciones
El presidente de Estados Unidos le dijo a Benjamín Netanyahu en una conversación telefónica que está "jodidamente loco" por la escalada en la ofensiva israelí en Líbano, según el medio estadounidense Axios
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Trump le dijo a Netanyahu que está "jodidamente loco" por su ofensiva en Líbano, según Axios
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría arremetido este lunes contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, diciéndole que está "jodidamente loco", durante una llamada para discutir la escalada en la ofensiva israelí en Líbano, de acuerdo con el medio estadounidense Axios. El reproche de Trump contra Netanyahu habría ocurrido durante una llamada telefónica este lunes, en las que el mandatario utilizó expresiones vulgares para manifestar su descontento, de acuerdo con funcionarios estadounidenses citados bajo anonimato por el diario digital.
Trump cree que puede haber un acuerdo con Irán la próxima semana
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que cree que la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz, a pesar de que Teherán afirma haber suspendido el diálogo con Washington. "Tiene buen aspecto", declaró el mandatario en una breve entrevista telefónica con la cadena ABC News, en la que apuntó a un posible trato "en el transcurso de la próxima semana".
Trump dio estas declaraciones a pesar de que Irán paralizó las negociaciones de paz en respuesta por los ataques israelíes en Líbano, según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.
Trump asegura que el diálogo entre EEUU e Irán continúa a "ritmo acelerado"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el diálogo de paz con Irán continúa a "un ritmo acelerado" después de que medios estatales iraníes anunciaran la paralización de las conversaciones debido a los ataques israelíes contra el Líbano.
"Las conversaciones con la República Islámica de Irán continúan a un ritmo acelerado", escribió Trump en su red Truth Social.
Preguntado horas antes por las informaciones sobre la interrupción en las negociaciones, mediadas por Pakistán, Trump afirmó en una entrevista telefónica con NBC News: "No nos han informado de eso".
Trump dice que Hizbulá detendrá los ataques y que Israel frenará su ofensiva en el Líbano
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el grupo chií Hizbulá se ha comprometido a detener los ataques contra territorio israelí y que, a cambio, Israel frenará la ofensiva militar en el Líbano.
En la red Truth Social, el líder estadounidense detalló que tuvo una conversación telefónica "muy productiva" con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien se comprometió a no enviar tropas a Beirut y a retirar las que estaban en camino.
"Asimismo, a través de representantes de alto nivel, tuve una conversación muy positiva con Hizbulá y acordaron que cesarán todos los disparos: Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel", agregó.
Petro presidirá una sesión del Consejo de Seguridad
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presidirá un debate del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el mantenimiento de la paz en Oriente Medio la próxima semana. Así lo explicó este lunes la representante permanente de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, durante una rueda de prensa para presentar las prioridades de su país durante la presidencia de turno del Consejo de Seguridad, que tiene lugar este mes de junio.
Las amenazas de Irán
El Ejército iraní iraní advirtió este lunes a los residentes del norte de Israel que abandonen la zona si el Estado judío ataca el barrio de Dahye de la capital del Líbano tal y como ordenó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. “Si se lleva a cabo esta amenaza (el ataque contra Dahye), advertimos a los residentes de las zonas del norte (de Israel) y de los asentamientos militares en los territorios ocupados que abandonen la zona para evitar daños”, indicó el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya en un comunicado recogido por IRNA.
3.433 muertos en el Líbano
Diversas localidades del sur del Líbano volvieron a ser objetivo este lunes de crecientes bombardeos israelíes, lo que elevó a 3.433 el número de muertos desde el inicio de la ofensiva contra el país, donde se esperan potenciales ataques también contra los suburbios meridionales de Beirut. El balance total de fallecidos desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo aumentó este lunes a 3.433, mientras que el de heridos alcanzó los 10.395, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano en un comunicado.
Irán niega que Pezeshkian haya dimitido y apunta a "juegos mediáticos" para desestabilizar la postura de Teherán
Las autoridades de Irán han negado que el presidente del país, Masud Pezeshkian, haya presentado su dimisión, informaciones que achaca a "juegos mediáticos" destinados a desestabilizar a Teherán en medio de las negociaciones con Estados Unidos para intentar lograr un acuerdo que ponga fin al conflicto en Oriente Próximo. El viceportavoz de la Presidencia iraní, Mehdi Tabatabei, ha indicado en un mensaje en redes sociales que "la difusión de rumores por parte de una red extranjera es una continuación de los ridículos juegos mediáticos previos", en una crítica al medio Iran International, que publicó las citadas informaciones y al que Irán vincula con Israel.
La UE urge a Israel a poner fin a su escalada militar en Líbano y respetar su soberanía
La Unión Europea instó este lunes a Israel a concluir su escalada militar en Líbano y a respetar su soberanía e integridad territorial, tras la intensificación de sus ataques en el sur del país. "Hacemos un llamamiento a Israel para que ponga fin a su escalada militar en el Líbano y respete la soberanía y la integridad territorial del país", indicó el portavoz comunitario Anouar El Anouni durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, preguntado por el estado de la situación en el Líbano.
EEUU dice haber interceptado dos misiles iraníes dirigidos contra sus tropas en Kuwait
El Ejército de Estados Unidos interceptó y destruyó dos misiles lanzados por Irán contra tropas del país norteamericano en Kuwait, según informó este lunes el Comando Central estadounidense. "Anoche, a las 11:00 p. m. hora del Este de EE.UU., fuerzas estadounidenses interceptaron con éxito dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra las tropas estadounidenses desplegadas en Kuwait. Estos misiles fueron neutralizados de inmediato y ningún miembro del personal estadounidense resultó herido", anunció el mando en X.
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